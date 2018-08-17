В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьной формы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы для детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что при покупке школьной одежды стоит помнить, что она должна, в первую очередь, быть комфортной и удобной. При этом неправильно подобранная форма или ее низкое качество могут вызывать различные заболевания, отмечают "Аргументы недели".

Одежда должна быть сшита из натуральных материалов. Специалисты призывают обращать внимание на маркировку. На ярлычке должна быть указана подробная информация с данными производителя и составом ткани. От изделия не должен исходить резкий запах. Также у товара должна быть декларация о соответствии или сертификат соответствия.

Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир − для зимы. При этом форма с содержанием синтетических волокон может быть дешевле, но они не дают коже дышать. В результате ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Также синтетические волокна могут стать причиной аллергии у ребенка.

Помимо этого, следует подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек − запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки.

Ранее сообщалось, что в преддверии начала учебного года специалисты Роскачества проверили качество школьных рюкзаков. Эксперты протестировали товары импортных и отечественных производителей по цене от 709 до 12 500 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что большинство рюкзаков на прилавках российских магазинов сделаны в Китае. Кроме того, закон позволяет не указывать на сумке, что она предназначена для ребенка. В результате производители часто не выполняют требования, предъявляемые к детским товарам. В результате спортивные и походные рюкзаки в магазинах выставлены на одной полке со школьными ранцами. Таким образом покупателей вводят в заблуждение.

По словам экспертов, у школьного ранца всегда должна быть твердая спинка, которая равномерно распределит нагрузку на спину и не вредит осанке ребенка. Также стоит обратить внимание на лямки. Они должны быть широкими (не меньше 3,5-4 сантиметров), регулироваться и плотно прилегать к телу. Важно при выборе рюкзака не забывать про материал. Обратить внимание стоит на сумки из легкого, прочного материала с водоотталкивающим покрытием и светоотражающими элементы на корпусе.