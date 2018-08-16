Роскачество завершило проверку школьных рюкзаков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В преддверии начала учебного года специалисты Роскачества проверили качество школьных рюкзаков. Эксперты протестировали товары импортных и отечественных производителей по цене от 709 до 12 500 рублей.

Как сообщает "Российская газета", в ходе проверки выяснилось, что большинство рюкзаков на прилавках российских магазинов сделаны в Китае. Кроме того, закон позволяет не указывать на сумке, что она предназначена для ребенка. В результате производители часто не выполняют требования, предъявляемые к детским товарам. В результате спортивные и походные рюкзаки в магазинах выставлены на одной полке со школьными ранцами. Таким образом покупателей вводят в заблуждение.

По словам экспертов, у школьного ранца всегда должна быть твердая спинка, которая равномерно распределит нагрузку на спину и не вредит осанке ребенка. Также стоит обратить внимание на лямки. Они должны быть широкими (не меньше 3,5-4 сантиметров), регулироваться и плотно прилегать к телу. Важно при выборе рюкзака не забывать про материал. Обратить внимание стоит на сумки из легкого, прочного материала с водоотталкивающим покрытием и светоотражающими элементы на корпусе.

Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23 процента по сравнению с 2017 годом. Средняя сумма одной покупки составляет около 2,1 тысячи рублей.

Средний чек на покупку школьной формы составил 1,8 тысячи рублей – на 12,5 процента больше, чем в июле 2017 года. Второе место по дороговизне заняли детские брюки со средней ценой почти 1,4 тысячи рублей, цена выросла на 14 процентов. Затем идут рюкзак – 930 рублей, подорожал на 13 процентов, блузка – 670 рублей – на 17 процентов, пенал – 640 рублей – на 28 процентов. Больше всего выросли цены на детские футболки – на 77 процентов, до 390 рублей и настольные лампы – на 42 процента, до 330 рублей.

В целом рост стоимости товаров для учебы в 2018 году был меньше, чем в прошлом. В Минэкономразвития отметили, что одежда для детей школьного возраста подорожала на 2,4 процента, а обувь – на 3,4 процента.