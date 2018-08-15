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Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23 процента по сравнению с 2017 годом. Средняя сумма одной покупки составляет около 2,1 тысячи рублей, свидетельствуют данные "ОФД Платформа" – оператора фискальных данных Сбербанка. Самой дорогой покупкой стала школьная форма и брюки для мальчиков.

В перечень из десяти самых популярных приобретений перед началом нового учебного года, помимо школьной формы, вошли, принадлежности для обучения, а также предметы одежды и канцелярские товары.

Средний чек на покупку школьной формы составил 1,8 тысячи рублей – на 12,5 процента больше, чем в июле 2017 года. Второе место по дороговизне заняли детские брюки со средней ценой почти 1,4 тысячи рублей, цена выросла на 14 процентов. Затем идут рюкзак – 930 рублей, подорожал на 13 процентов, блузка – 670 рублей – на 17 процентов, пенал – 640 рублей – на 28 процентов. Больше всего выросли цены на детские футболки – на 77 процентов, до 390 рублей и настольные лампы – на 42 процента, до 330 рублей.

Больше всего на школьные принадлежности в июле этого года потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии, средний чек – более 3,5 тысячи рублей, сообщает газета "Известия".

Отмечается также, что родители начали раньше покупать товары к школе, чтобы успеть на распродажи. В последние две недели июля число покупок школьных товаров выросло на 70 процентов по сравнению с последними двумя неделями июня. А в 2017 году этот показатель составлял 20 процентов.

В целом рост стоимости товаров для учебы в 2018 году был меньше, чем в прошлом. В Минэкономразвития отметили, что одежда для детей школьного возраста подорожала на 2,4 процента, а обувь – на 3,4 процента.

Ранее Роскачество определило лучших производителей школьной формы. В ходе исследования специалисты ведомства оценили качество школьных брюк для мальчиков 62 самых популярных на российском рынке торговых марок. Кроме того, специалисты пояснили, от чего зависит цена на одежду для учебы.

В Госдуме тем временем выдвинули инициативу по ограничению стоимости школьной формы. Детские комплекты, по мнению автора идеи, должны стоить не более трех тысяч рублей, а форма для старшеклассников – не дороже четырех тысяч рублей.