В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость школьной формы

14 августа, 08:44
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму, отдав заказы на ее пошив только двум российским фабрикам.
Парламентарий отметил, что форма снижает уровень социального расслоения в классах, дети не сравнивают свои вещи, поскольку все одеты одинаково.
Шить форму, по мнению Чернышова, должны фабрики во Владимирской и Псковской областях, а цена на нее должна быть единой, сообщает РИА Новости.
"Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год", – заявил депутат. Добавив, что право на производство формы нужно закрепить за российскими производителями на законодательном уровне.
Ранее Роскачество определило лучших производителей школьной формы. В ходе исследования специалисты ведомства оценили качество школьных брюк для мальчиков 62 самых популярных на российском рынке торговых марок.
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