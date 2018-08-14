В Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость школьной формы

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму, отдав заказы на ее пошив только двум российским фабрикам.

Парламентарий отметил, что форма снижает уровень социального расслоения в классах, дети не сравнивают свои вещи, поскольку все одеты одинаково.

Шить форму, по мнению Чернышова, должны фабрики во Владимирской и Псковской областях, а цена на нее должна быть единой, сообщает РИА Новости.

"Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год", – заявил депутат. Добавив, что право на производство формы нужно закрепить за российскими производителями на законодательном уровне.

Ранее Роскачество определило лучших производителей школьной формы. В ходе исследования специалисты ведомства оценили качество школьных брюк для мальчиков 62 самых популярных на российском рынке торговых марок.