Названы лучшие производители школьной формы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскачество определило лучших производителей школьной формы. В ходе исследования специалисты ведомства оценили качество школьных брюк для мальчиков 62 самых популярных на российском рынке торговых марок, сообщает пресс-служба Роскачества.

Одежду для школьников проверили по 60 параметрам качества и безопасности. Как уточнили в ведомстве, лабораторные тесты показали, что брюки шести торговых марок не только соответствуют всем требованиям, но и превосходят утвержденные стандарты. В их числе – "Лидер Торг", "Наша форма", "Одежда", "Смена", а также "Старт" и Olmi.

По данным ведомства, если сравнивать с 2016 годом, количество товаров, претендующих на знак качества, выросло втрое. Кроме того, за этот же период общий процент нарушений по безопасности снизился с 80% почти до 60%. В частности, отметили сотрудники Роскачества, стало меньше нарушений по таким показателям, как гигроскопичность и воздухопроницаемость.

По итогам испытаний, добавили в Роскачестве, все проверенные брюки оказались прочными и износостойкими, хотя в 52% случаев производители по-прежнему пытаются фальсифицировать состав сырья, который не соответствует указанному в маркировке.