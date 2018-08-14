В Роскачестве рассказали, от чего зависит стоимость школьной формы

14 августа, 14:59
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Стоимость школьной формы зависит от качества тканей и объемов производства предприятия-изготовителя, рассказали в пресс-службе Роскачества. Хорошие материалы стоят дороже, но повышают комфорт ребенка.
Как пояснили специалисты, при доле полиэфирных волокон выше 55 процентов ткань перестает дышать, создавая эффект парника. "Стоит учесть, что это правило распространяется не только на верхний слой пиджака или брюк, но и на подкладку. Даже если ткань верха костюма будет на 70 процентов состоять из шерстесодержащих тканей, а подкладка – на 100 процентов из полиэфирных волокон, такой костюм не будет соответствовать минимальным требованиям по безопасности и не будет комфортным", – пояснили в пресс-службе.
Продукцию лучше не покупать вовсе, если в маркировке не указан состав подкладки. Оптимально, если нижний слой одежды изготовлен из вискозы или хлопка с небольшим количеством синтетики.
Изделия из натуральных волокон стоят дороже. Не стоит верить, что одежда натуральна, если цена на одного изделия ниже 1 тысячи 200 рублей, сообщает Агентство "Москва".
Эксперты также пояснили разницу между синтетическими волокнами, изготовленными из продуктов переработки нефти и искусственными – произведенными из натуральных продуктов. Такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны для тела, добавили специалисты.
Ранее Роскачество определило лучших производителей школьной формы. В ходе исследования специалисты ведомства оценили качество школьных брюк для мальчиков 62 самых популярных на российском рынке торговых марок.
В Госдуме выдвинули инициативу по ограничению стоимости школьной формы. Детские комплекты, по мнению автора идеи, должны стоить не более трех тысяч рублей, а форма для старшеклассников – не дороже четырех тысяч рублей.
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