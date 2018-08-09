Более 200 пунктов сбора вещей для школьников из малообеспеченных семей откроют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице организуют более 200 пунктов сбора одежды и учебных принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов. Они будут работать с 23 по 31 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Благотворительная акция называется "Семья помогает семье: готовимся к школе!". "Каждый желающий сможет помочь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", – сказано в сообщении. На площадках также организуют мастер-классы, концерты, конкурсы и викторины.
Мероприятие проводят в столице в 13 раз. В 2017 году в акции участвовали более 6,1 тысячи москвичей и 473 коммерческие и торговые организации. В итоге было собрано 310,8 тысячи школьных принадлежностей и канцтоваров, 3,6 тысячи книг. Москвичи также принесли более пяти тонн одежды, 1,7 тысячи пар обуви, 2,6 тысячи ранцев и другие принадлежности. Помощь получили 9 тысяч 914 самых нуждающихся семей.
Ранее сообщалось, что учебный год в столице начнется с 3 сентября. В этом году 1 сентября выпало на субботу – неучебный день, поэтому все мероприятия перенесли на понедельник.
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