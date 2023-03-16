"Спорная точка зрения": нужно ли отменять ЕГЭ в России

Владимир Путин назвал спорным мнение, что отмена ЕГЭ улучшит качество образования в России. Таким образом президент прокомментировал предложение упразднить единый государственный экзамен. Ранее в Минпросвещения заявили, что пока об этом речи не идет. Рассказываем подробности и разбираемся в плюсах и минусах ЕГЭ.



"Надо все серьезно взвесить"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что у ЕГЭ существует много недостатков. Однако эта система экзаменации открывает возможности для детей из регионов, подчеркнул он, комментируя предложение упразднить такой формат. "В некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках. Для них – детей с периферии – открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны. Именно с помощью ЕГЭ", – сказал президент.





Владимир Путин президент РФ Для всех должны быть открыты двери, и для девочек тоже, во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, – все-таки это спорная точка зрения.

Путин отметил, что Минобрнауки и Минпросвещения совместно с ректорами вузов работают над улучшением формата ЕГЭ. При этом президент согласился, что систему необходимо и дальше совершенствовать. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с единым государственным экзаменом. По словам главы ведомства, "речи об отмене ЕГЭ не идет".

В среду, 15 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, прежде чем принимать какие-либо решения, нужно все серьезно взвесить. Так он отреагировал на предложение ликвидировать ЕГЭ, которое высказал лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. По мнению последнего, единый государственный экзамен "очень вредный" и "ведет к разрушению нашего образования".





Михаил Мишустин премьер-министр России Насчет ЕГЭ – отмены или каких-то других вещей – надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы – надо на все серьезно посмотреть.

В последнее время тема отмены ЕГЭ поднимается парламентариями все чаще. Например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что этот вопрос нуждается во всестороннем обсуждении, причем чем раньше оно начнется, тем лучше. До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой поручить Минпросвещения обозначить позицию по отмене ЕГЭ.



Сильные и слабые стороны ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Независимой лаборатории образования Антон Чубуков рассказал Москве 24, что ЕГЭ позволил решить несколько серьезных проблем. В частности, значительно сократить "вступительную" коррупцию в университетах.





Антон Чубуков руководитель Независимой лаборатории образования Остро стояла проблема неравенства выпускников в материальном и "географическом" плане. Из деревень на подготовительные курсы не наездишься. За прошедшие 18 лет множество талантливых детей из провинции смогли поступить в столичные вузы именно благодаря ЕГЭ.

По его словам, экзамен стал инструментом объективной оценки знаний школьников и, следовательно, эффективности самих школ. "Вопреки распространенному мнению, вопросы ЕГЭ не ограничиваются тестовыми заданиями на выбор из нескольких вариантов ответа. Большее количество баллов выпускник может получить, решая именно творческие вопросы. Человек, зазубривший программу, но не умеющий аналитически мыслить, не сдаст ЕГЭ по истории или обществознанию на высокий балл", – говорит Чубуков.

Вместе с тем специалист выделил несколько слабых сторон ЕГЭ. По мнению Чубукова, такой формат еще недостаточно интегрирован в систему школьного образования. В связи с этим иногда случаются прецеденты, когда вопросы выходят за рамки школьных учебников. Кроме того, несовершенна система проверки и подачи апелляций, полагает эксперт. "Хотя экзамен всероссийский, работы проверяют в родном регионе выпускников, накладываются местные особенности", – комментирует он.

Чубуков добавил, что систему единого госэкзамена можно улучшить несколькими способами. Например, организовать проверку так, чтобы работу выпускника оценивал эксперт из случайного региона. Кроме того, следует придумывать более разнообразные и качественные вопросы. Эксперт также посоветовал тщательнее проверять задания на соответствие школьной программе и реформировать систему апелляций.

