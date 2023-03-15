Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России значительно вырос спрос на репетиторов в феврале. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито Услуги", с которым ознакомилась Москва 24.

Аналитики выяснили, что в последнем месяце зимы этого года спрос на репетиторов по предметам школы и вуза вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Объявлений за это же время по России стало больше на 75%. На 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось число предложений от репетиторов по иностранному языку, почти так же увеличился и спрос на их уроки (+52%). Средняя цена одного занятия не изменилась и составила 500 рублей за час", – говорится в исследовании.

Эксперты сервиса также объяснили, как правильно подобрать репетитора в преддверии ЕГЭ.





пресс-служба "Авито Услуг" В первую очередь при поиске репетитора на онлайн-платформах обращайте внимание на самопрезентацию специалиста: как он рассказывает о своем образовании, опыте, методике преподавания и об успехах учеников... Если педагог обстоятельно подошел к заполнению собственного профиля, велика вероятность, что и к занятиям он подойдет ответственно.

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с документами об образовании специалиста. Если их не окажется в профиле, следует уточнить у него эту информацию до первого занятия по телефону или в сообщениях. Также необходимо соотнести опыт работы репетитора с поставленными учеником целями. Например, для подготовки к ЕГЭ не всегда требуется помощь университетского преподавателя.

"Более эффективными и выгодными могут стать занятия со студентом, который сам сдал недавно ЕГЭ на 100 баллов. Он лучше знаком со структурой экзамена, которая регулярно меняется, и может поделиться секретами своей подготовки, благодаря которым ему удалось получить наивысший балл", – считают эксперты сервиса.

Еще одна рекомендация – нужно изучить отзывы о репетиторе от учеников и их родителей.





пресс-служба "Авито Услуг" Сторонняя оценка работы преподавателя поможет вам составить первое впечатление о нем и сразу выяснить, подходит ли его способ обучения конкретно под ваш запрос. При этом стоит обращать внимание не только на общий балл, но и на соотношение количества отзывов и оценок.

С понравившимся специалистом следует обсудить детали пробного занятия. Некоторые проводят его бесплатно или со скидкой. Родители ученика при желании могут договориться и поприсутствовать на первом уроке, чтобы оценить процесс и методы обучения. По окончании занятия рекомендуется узнать у педагога, уверен ли он, что достичь поставленной цели получится в короткие сроки. Если обе стороны остались довольны встречей, то нужно определить удобный график и формат уроков – онлайн или офлайн.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что тема касательно отмены в стране ЕГЭ не обсуждается. Руководитель ведомства Анзор Музаев пояснил, что соответствующих запросов не было ни от министерств, ни от педагогов. До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову поручить Минпросвещения обозначить позицию по поводу отмены ЕГЭ. Кроме того, обсудить изменения в образовательной системе с представителями парламента и экспертным сообществом.



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