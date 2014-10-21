Вышел первый альбом Slipknot без басиста Пола Грэя и ударника Джоуи Джордисона

Обложка альбома ".5: The Gray Chapter"

21 октября в свет вышел пятый по счету альбом американской метал-группы Slipknot. Пластинка под названием ".5: The Gray Chapter" стала первой работой коллектива, записанной без басиста Пола Грея и ударника Джоуи Джордисона.

Работу над альбомом Slipknot начали в 2013 году. С мая по июнь проходила его запись, и в июле пластинка была сведена. В нее вошли 14 песен. Альбом можно скачать в iTunes.

1 августа вышел промо-сингл "The Negative One", а 5 августа был опубликован клип на песню. Первый официальный сингл "The Devil In I" вышел 25 августа, а 12 сентября Slipknot опубликовали одноименный клип. Превью первых четырех песен вышли 30 cентября.

Известные своими устрашающими образами, Slipknot выложили в сеть - помимо синглов - видео, где можно детально рассмотреть их замечательные маски.

