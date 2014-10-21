Вышел первый альбом Slipknot без басиста Пола Грэя и ударника Джоуи Джордисона

Обложка альбома ".5: The Gray Chapter"
21 октября в свет вышел пятый по счету альбом американской метал-группы Slipknot. Пластинка под названием ".5: The Gray Chapter" стала первой работой коллектива, записанной без басиста Пола Грея и ударника Джоуи Джордисона.
Работу над альбомом Slipknot начали в 2013 году. С мая по июнь проходила его запись, и в июле пластинка была сведена. В нее вошли 14 песен. Альбом можно скачать в iTunes.
1 августа вышел промо-сингл "The Negative One", а 5 августа был опубликован клип на песню. Первый официальный сингл "The Devil In I" вышел 25 августа, а 12 сентября Slipknot опубликовали одноименный клип. Превью первых четырех песен вышли 30 cентября.
Известные своими устрашающими образами, Slipknot выложили в сеть - помимо синглов - видео, где можно детально рассмотреть их замечательные маски.
Трагедия у Slipknot случилась 24 мая 2010 года – скончался основатель и бас-гитарист группы Пол Грэй. Однако Slipknot продолжили выступать с 2011 года. В декабре 2013 года стало известно, что ударник Джои Джордисон покидает группу в связи с работой в сайд-проекте Scar The Martyr.