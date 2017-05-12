Ученик Димы Билана прошел в финал Евровидения

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 прошел 11 мая в Киеве. Зрители и профессиональное жюри определило последних 10 финалистов фестиваля. В частности, путевку в финал получил самый молодой конкурсант в этом году, представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов. Юный исполнитель стал одним из фаворитов Евровидения-2017. Еще одним открытием полуфинала стал дуэт NAVIBAND из Белоруссии.

Букмекеры ранее предсказывали следующую расстановку зрительских симпатий: Кристиан Костов, выступивший с песней Beautiful Mess, занимает третье место в числе претендентов на победу, на втором – португалец Сальвадор Собрал, а на первом – итальянец Франческо Габбани.

16-летний Кристиан Костов родился в Москве. По национальности он наполовину болгарин, наполовину – казах. Его музыкальная карьера началась с участия в одном из российских музыкальных телешоу. Он дошел до финала под руководством победителя "Евровидения-2008" Димы Билана.

Накануне второго полуфинала молодой певец привлек к себе внимание украинских СМИ: в интернете было опубликовано видео с выступлением Костова в Крыму летом 2014 года. Однако Госпогранслужба Украины и СБУ сообщили, что оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, нет, поскольку на момент выступления в Крыму артист был несовершеннолетним.

По словам Костова, накануне конкурса он получил слова поддержки от Димы Билана.

Второе открытие полуфинала – белорусский дуэт NAVIBAND, который спел песню на родном языке "Гісторыя майго жыцця". Публика такой ход оценила.

Самым трогательным моментом второго полуфинала стало неожиданное предложение руки и сердца, которое получила участница от Македонии Яна Бурческа. В перерыве между подсчетом голосов молодой человек певицы Александр достал коробку с кольцо, встал на колено и сделал предложение возлюбленной прямо в прямом эфире. Яна согласилась. Это было первое предложение, сделанное в прямом эфире за всю историю Евровидения. Правда, по итогам голосования Бурческа в финал не прошла.