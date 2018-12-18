СИЗО "Бутырка" сносить не будут

В департаменте культурного наследия Москвы рассказали о том, что здание "Бутырки", которое в скором времени закроют, сноситься не будет. Кроме того, оно не может быть видоизменено, так как является объектом культурного наследия. О новой жизни исторического здания – в материале портала Москва 24.

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Замок XVIII века

В пресс-службе департамента культурного наследия рассказали порталу Москва 24 о том, что часть строений СИЗО №2 "Бутырка" – объект культурного наследия федерального значения "Бутырский тюремный замок", который нельзя ни сносить, ни изменять.

"Часть строений по адресу Новослободская, 45 (строения 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 23) является объектом культурного наследия федерального значения "Бутырский тюремный замок, 1794 года строения, архитектор Матвей Казаков". Согласно федеральному закону "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации" от 25.06.2002 года N 73-ФЗ, ни один объект культурного наследия не может быть снесен или видоизменен (это касается всех прописанных особенностей памятника, указанных в его предмете охраны)", – пояснили в пресс-службе.

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко

Замдиректора ФСИН России Валерий Максименко поделился информацией о том, что в скором времени СИЗО "Бутырка" будет закрыт. Аналогичное решение принято и в отношении СИЗО № 3 "Пресня", а судьба с "Матросской тишиной" пока не решена. Заключенных планируют перевести в новое здание, которое построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО, оно будет рассчитано на пять тысяч мест. Участок федеральной земли на территории ТиНАО действительно есть у ведомства, однако пока в департамент развития новых территорий руководство ФСИН не обращалось

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Чем знаменита "Бутырка"

Бутырское СИЗО №2 расположено на Новослободской улице в Тверском районе столицы. История здания начиналась в 1771 году с казармы Бутырского гусарского полка, рядом с которой установили деревянный острог. Спустя 13 лет Екатерина II дала согласие на строительство у Бутырской заставы каменного губернского тюремного замка. Здание тюрьмы было спроектировано выдающимся московским архитектором Матвеем Казаковым. Сам Бутырский замок имел четыре башни, в центре замка в 1782 году был построен Покровский храм, также по проекту Казакова.

Самой первой знаменитостью Бутырской тюрьмы стал донской казак Емельян Пугачев. До казни на Болотной площади Пугачева сначала держали в подвале Монетного двора, а потом и в Бутырском замке, одна из башен которого с тех пор и называется Пугачевской. В 1898 году в "Бутырку" отправили одного из будущих лидеров революции Льва Троцкого. Девять месяцев пришлось посидеть в Бутырском замке и поэту Владимиру Маяковскому, которого поймали за организацию подпольной типографии и связь с анархистами, а в 1950 году здесь "сидел" писатель Александр Солженицын.

В данный момент СИЗО часто фигурирует в новостях в связи с делом российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые, скорее всего, отметят за решеткой Новый год.

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Что будет на месте СИЗО №2

Сейчас самый большой вопрос в том, что же будет на месте СИЗО, когда его закроют: музей, гостиница, ночной клуб или помещение для проведения квестов, например? Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров считает, что на месте СИЗО "Бутырка" и "Пресня" могут появиться промышленные кластеры.

"Мы бы хотели на территории Бутырской тюрьмы и Пресненского изолятора создать промышленный кластер. Однако конкретного решения, что появится на землях под "Бутыркой", еще не принято", – пояснил он.

Возможно, по примеру зарубежных аналогов, СИЗО превратят в модный отель. По мнению экспертов, все подобные проекты являются коммерчески успешными, однако долго окупаются. Тюремные камеры, переделанные в гостиничные номера, есть в Латвии, США, Турции, Германии и других странах.

А музыканты из одноименного музыкального коллектива считают, что лучшее применение для "Бутырки" – это музей, в котором будет экспозиция, посвященная самым известным заключенным.