8 марта в наземном транспорте будут звучать поздравления для женщин

В столичном наземном транспорте 8 марта будут звучать поздравления для женщин. Об этом сообщил руководитель ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Мы будем поздравлять всех женщин столицы, которые пользуются общественным транспортом. 8 марта будем всячески создавать праздничную атмосферу, в общественном транспорте будут транслироваться праздничные поздравления", - приводит слова Михайлова корреспондент M24.ru.

Напомним, горожан и гостей столицы, которые оказались в новогоднюю ночь в метро, поздравили с праздником машинисты подземки. Теплые слова и пожелания они произнесли по громкой связи ровно в полночь.

Раньше машинисты поздравляли пассажиров с главным праздником зимы исключительно по собственному желанию. В прошлом году метро выпустило специальное указание, предписывающее машинистам обязательно сказать москвичам и гостям города несколько приятных слов.

Кроме того, в день всех влюбленных (14 февраля) на Кольцевой линии метро раздавали леденцы и валентинки с символикой подземки. Всего раздали около 12 тысяч валентинок и столько же леденцов.

Раздавали сувениры только перед входами на станции Кольцевой линии.