25 ноября 2016, 07:22

Транспорт

Частные автобусы смогут менять маршрут для объезда ДТП

Коммерческим автобусам в Москве разрешили отклоняться от маршрута при возникновении на трассе внештатных ситуаций для того, чтобы не выбиться из расписания. Об этом сообщает mos.ru.

Маршрут объезда ДТП водителю подскажут диспетчерские центры, которые контролируют интервалы движения автобусов. Маршрут будет выбираться таким образом, чтобы не пропустить следующую остановку.

Исключение будет сделано, если добраться до ближайшей остановки по перекрытой из-за аварии трассе в ближайший час в любом случае не получится.

Согласно столичной реформе наземного транспорта, частные перевозчики перешли на новые стандарты обслуживания пассажиров.

Автобусы были заменены на новые синего цвета. В них установлены кондиционеры, видеонаблюдение, валидаторы для оплаты проезда, а также электронные табло с названиями остановок и голосовым оповещением пассажиров.

В автобусах действуют все городские билеты и льготы. Пассажиры могут воспользоваться билетами "ТАТ", "Единый", "90 минут" и картой "Тройка".

Узнать об изменениях на маршруте можно на портале "Московского транспорта" в разделе "Найти свой маршрут". Там же можно посмотреть интервалы движения транспорта.

На данный момент восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 211 московских маршрутов. Предложения по работе частных автобусов можно оставить в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54 (короткий номер для абонентов "Билайна", МТС, "Мегафона" — 3210).

