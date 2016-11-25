Частные автобусы смогут менять маршрут для объезда ДТП

Коммерческим автобусам в Москве разрешили отклоняться от маршрута при возникновении на трассе внештатных ситуаций для того, чтобы не выбиться из расписания. Об этом сообщает mos.ru.

Маршрут объезда ДТП водителю подскажут диспетчерские центры, которые контролируют интервалы движения автобусов. Маршрут будет выбираться таким образом, чтобы не пропустить следующую остановку.

Исключение будет сделано, если добраться до ближайшей остановки по перекрытой из-за аварии трассе в ближайший час в любом случае не получится.