Москва будет развивать ночные маршруты наземного транспорта - Ликсутов

Московские власти будут и дальше развивать ночные маршруты наземного транспорта. Количество направлений, по которым можно доехать ночью, будет постепенно расти.

Эксперимент с ночными маршрутами наземного транспорта оказался востребован, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Мосгортранса Евгений Михайлов. По его словам, город живет круглые сутки, и жителей города, которые начинают или заканчивают работу, когда метрополитен не работает, немало.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что так как сейчас невозможно сделать московское метро круглосуточным, развитие ночных маршрутов городу необходимо.

Евгений Михайлов рассказал, что его главная задача на посту главы Мосгортранса - это сделать так, чтобы транспорт ходил по расписанию. Он также подчеркнул, что нужно улучшить условия труда для сотрудников Мосгортранса.

Кроме того, в ближайшее время планируется уделить большое внимание развитию в Москве трамвайного движения.

По словам Максима Ликсутова, интервал движения трамваев можно сократить до трех-пяти минут. Он добавил, что ведется очень много разговоров о скоростных трамваях, но в Москве его функции во многом выполняет железная дорога, а в случае с трамваем важна не столько скорость, сколько количество остановок.