Доходы от продажи билетов в маршрутках будут идти в бюджет – дептранс

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Все доходы, полученные от продажи билетов на коммерческом общественном транспорте, будут поступать в бюджет города, сообщает пресс-служба дептранса.

Из бюджета частным компаниям будут платить за работу, то есть возместят фактические эксплуатационные расходы, выплатят коммерческую норму прибыли и мотивационную часть за перевозку каждого пассажира.

В ведомстве уточняют, что город потратит столько на оплату работы частных перевозчиков, сколько получит от оплаты пассажирами билетов.

Частные перевозчики будут принимать к оплате только билеты городского тарифного меню. "Покупая билет, пассажир отдает деньги в казну города и, по сути, приобретает транспортную услугу, качество и безопасность которой гарантируется городом", – сказали в пресс-службе.

"Посредством реформы мы решаем сразу несколько важных задач: оптимизируем маршрутную сеть, делаем ее более удобной для пассажиров, создаем условия для честной конкуренции среди частных перевозчиков, устраняя "серую" составляющую этого бизнеса, и значительно повышаем качество обслуживания пассажиров", – отметил замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Напомним, негосударственным перевозчикам передадут 211 маршрутов в девяти округах столицы. Их машины оформят в фирменном стиле "Московского транспорта", они будут принимать городские проездные и в целом должны соответствовать общим стандартам качества.

Как отметили в дептрансе, город будет заключать с перевозчиками контракты, в которых жестко пропишут требования к качеству оказываемых услуг.

Также m24.ru сообщало, что для частных перевозчиков ввели обязательные требования к подвижному составу.

Так, автобусы будут ранжироваться по вместимости – большой (до 85 пассажиров), средней (до 40 пассажиров) и малой (до 20 пассажиров). Для первых двух категорий будет обязательным наличие автоматической системы пожаротушений, а в маленьких автобусах – исправного огнетушителя.

Кроме того, обязательно наличие электронной системы ГЛОНАСС, видеорегистратора, внутренних и внешних видеокамер. А в случае аварии все двери транспорта должны будут автоматически открыться.