В Москве появятся новые автобусные станции

Фото: ИТАР-ТАСС

К 2016 году в Москве планируется построить шесть новых автобусных станций. Они будут расположены недалеко от МКАД и метро. Город прорабатывает еще 10 вариантов строительства автостанций в пределах транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Сейчас в Москве работают семь легальных автобусных станций и 40 – нелегальных.

"В городе существует около 40 нелегальных автостанций. При этом дополнительная потребность в Москве в 25-30 автостанциях на всех направлениях", – передает РИА Новости слова руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Савченко.

Он добавил, что из трех тысяч автобусов только около 750 работают легально.