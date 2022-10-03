Как работает технология жидкого платья с Парижской недели моды

На неделе моды в Париже французский бренд Coperni представил платье из жидкого трикотажа. На модель Беллу Хадид прямо на подиуме распылили жидкость, которая затвердела и превратилась в белое платье. О том, как работает эта технология, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Удивительно, но со времен, когда одежда человека разумного вышла за рамки набедренных повязок, технологии ее изготовления почти не менялись. Ткань или кожу все так же сшивают стежками ниток, вдетых в иголки – только тысячелетия назад иголки были костяными, а нити делали из жил животных или растительных волокон. Конечно, внешний вид современного лонгслива ничем не напоминает накидку пещерного человека, но принцип его создания (те самые "кройка и шитье") ничуть не изменился. Швейные машины и ткацкие станки, застежки-"молнии" и 3D-моделирование выкроек – все это лишь модернизация, настоящего переворота в этой области как не было, так и нет.

Впрочем, первые ласточки уже появляются на горизонте, и одна из них – то самое "жидкое платье", о котором не написал разве что ленивый. Но странно, что с технологической точки зрения новость не рассматривает почти ни одно издание.

Никто не пишет, как именно это было сделано. Постараемся исправить это упущение.

Итак, в финале модного шоу на подиум вышла супермодель в белье, вслед за ней вышел технический персонал, который осуществил невероятное: создал на девушке платье с помощью распылителей. Но если вы думаете, что нам показали самое свежее достижение технологов, то вы ошибаетесь. Тот же самый трюк был продемонстрирован в 2010 году на London Fashion Week 2010, также на модных показах в Милане и даже Москве: на модель напыляли какое-то вещество, которое быстро превращалось в ткань.

Эта технология называется Fabrican, ее изобрел испанец Мануэль Торрес, написавший об этом дипломную работу еще в 1997 году. Спустя шесть лет он основательно доработал вещество и основал компанию Fabrican.ltd, которая и занимается продвижением технологии по сей день. Удивительно, но на ее сайте нет почти никакой конкретной информации о том, как это все устроено, лишь довольно туманные рассуждения о будущем ткацкого производства и самые общие слова: похоже, что технология держится в секрете.

Однако указано, что материал состоит из очень тонких хлопковых волокон, полимеров и растворителя. Этот состав распыляется и мгновенно застывает на воздухе – точно так же, как "жидкая паутина", которую продают в магазинах игрушек.

А вот состав такой паутины, наоборот, хорошо известен, так как производители обязаны печатать его на упаковке. Чаще всего там указано следующее: "Вода, тетрафторэтан, акриловая смола, углеводородный растворитель, пигментный краситель". Тетрафторэтан – это газ, который в данном случае используется для распыления, а основные компоненты состава – акрил, растворитель и краситель. Можно предположить, что Мануэль Торрес когда-то увидел, как действует "жидкая паутина", и на ее основе создал собственную разработку, добавив в состав волокна хлопка – скорее всего, очень мелкие, наноразмерные, чтобы они могли проходить сквозь сопло распылителя, не забивая его.



Но вернемся к модному показу. Зрелище получилось впечатляющее, хотя мы можем судить об этом только по видеоролику, который явно подвергся монтажу: вероятнее всего, процесс создания "жидкого платья" занял довольно продолжительное время, которое потребовалось на застывание состава и окончательную кройку. Да, именно так: платье не появилось на девушке готовым, его нужно было обработать ножницами. И тем не менее технология вполне может стать прорывной, поскольку позволяет создавать предметы одежды абсолютно без швов и идеально подходящие по фигуре человека. Правда, в последнем кроется очевидный подвох: платье, созданное по фигуре супермодели, несомненно, будет прекрасным. Но многие ли люди могут назвать идеальной собственную фигуру? Я, например, абсолютно точно не могу.

Хотя...