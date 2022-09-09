Эксперт рассказал, когда в мире может появиться прокат реактивных ранцев

Инженеры-энтузиасты утверждают, что следующим массовым видом персонального транспорта станет реактивный ранец. По их мнению, до этого момента осталось буквально 2–3 года. О том, стоит ли в скором времени ждать на городских улицах джетпак-шеринг, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Последнее десятилетие ознаменовано взрывным развитием средств индивидуальной мобильности. Гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и прочие устройства заполоняют улицы городов, не находя себе законного места ни на тротуарах, ни на проезжей части. Именно поэтому создатели джетпаков (реактивных ранцев) планируют осваивать небо.

Инженеры пытались довольно давно прикрепить к живому человеку ракетный двигатель. После окончания Второй мировой войны американский изобретатель Томас Мур придумал индивидуальный летательный аппарат, который он назвал "реактивным жилетом". Работал он на перекиси водорода и на стендовых испытаниях смог поднять пилота над землей на несколько секунд.

Были и другие разработки, самой забавной из которых, пожалуй, можно считать Williams X-Jet – персональный реактивный транспорт, до смешного напоминавший ступу Бабы-Яги. Как бы то ни было, ни один из проектов не впечатлил инвесторов, и долгое время летающими ранцами пользовался исключительно Джеймс Бонд, побеждавший злодеев на экранах кинотеатров.

Смастерить реактивный аппарат можно буквально в собственном гараже. Это десятилетиями доказывали многочисленные "кулибины", собирая джетпаки из деталей от косилок и проводя тестовые запуски разной степени взрывоопасности.



Но проблема в том, что летает такой аппарат недалеко, топливо жжет с безумной скоростью, а время в воздухе редко превышает 30 секунд.



Зато турбореактивный ранец – совсем другое дело. Он летит долго, расходует топливо относительно немного, но сложность конструкции тут настолько высока, что производить его можно только на авиапредприятиях. В результате использование джетпаков долго оставалось не более чем элементом различных шоу. Например, такое показательное выступление было устроено на открытии летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

В XXI веке настало время частных энтузиастов, обладающих фантастическими бюджетами – один только Илон Маск чего стоит. Реактивные ранцы тоже входят в сферу интересов некоторых миллионеров. Поэтому сегодня за каких-то 100 тысяч долларов любой желающий может купить, например, джетпак Гленна Мартина, разгоняющийся до 80 километров в час и способный летать 30 минут без дозаправки. Еще одна частная компания JetPack Aviation также предлагает сразу несколько моделей, примерно за ту же цену. Но это еще не все.



В эпоху электродвигателей изменился и подход к летающим рюкзакам. Сразу несколько компаний разрабатывают то, что теперь принято называть CopterPack – ранцы с пропеллерами вместо реактивных двигателей. Это выглядит намного более безопасным способом подняться в воздух, хотя проблемы у таких аппаратов все те же: тяжелые аккумуляторы, малое время работы и небольшая дистанция полета.

Все же оптимизма создателям летающих жилетов не занимать: все они уверены, что человечество скоро поднимется в небо, словно рой стрекоз. Коптерпакам прочат судьбу и логистику использования электросамокатов. Поминутную аренду в специально оборудованных городских точках и возможность использования любым желающим.

Аргумент, которым оперируют авторы проектов, звучит так: индивидуальные коптерпаки настолько компактны и маломощны, что не попадают в категорию даже сверхмалой авиации, а значит, на них не распространяется ни лицензирование, ни летные "права", ни гражданский воздушный кодекс.

Но на самом деле именно по этой причине ничего и не получится. Отсутствие законодательной базы – это не благо, а палка в колесо (точнее – в пропеллер). С кикшерингом все было проще.



Самокат существует чуть ли не двести лет, и встроенный в него электродвигатель всего лишь избавил человека от необходимости отталкиваться ногами от земли. С точки зрения обывателя изменения минимальны – как и со стороны законодательства.



В свою очередь, массовый взлет над городами "карлсонов" без пилотских лицензий – это невиданный в истории прецедент, который никто не пустит на самотек. Правил для такого движения пока нет, воздушной полиции не существует, а ущерб от возможных аварий и столкновений сложно себе представить. Так что даже если летающие ранцы вдруг завтра станут дешевыми в производстве, сверхэкнономичными и удобными в полетах, массовым видом транспорта они не станут еще очень долго. Придется подождать около 200 лет, как с самокатами. Хотя…