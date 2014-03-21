Лишние жильцы: тараканы покинули квартиры москвичей

"Нераскрытые тайны": Куда пропали домашние насекомые

Исследователи отмечают исчезновение тараканов из московских квартир. По одной из версий, это связано с электро-магнитным излучением, которое производят бытовые приборы, а также распространением мобильных телефонов и Wi-Fi. Кроме того, на сокращение популяции насекомых могли повлиять генно-модифицированные продукты, сообщает телеканал "Москва Доверие".

В последнее время изменились материалы и виды строительства, и это тоже одна из версий ухода тараканов из домов. Герметичность труб и синтетические материалы лишают насекомых комфортного обитания.

Тараканы представляют серьезную опасность для здоровья. Они могут стать переносчиками возбудителей многих болезней, а также стать причиной аллергии. По словам аллерголога-иммунолога Евгении Степановой, основным источником аллергенов является хитин - оболочка тела насекомых. Ферменты белка кератина, содержащиеся в нем, становятся летучими и легко попадают в дыхательные пути. Чаще всего это вызывает ингаляционную аллергию, которая может протекать в виде аллергического ринита, конъюнктивита и бронхиальной астмы.

Кроме тараканов, серьезные проблемы со здоровьем могут вызвать обычные комары. Они являются переносчиками опасного заболевания - лихорадки Западного Нила. Вирус попадает в организм человека при укусе.



Фото: ИТАР-ТАСС

В 95 процентах случаев болезнь напоминает сильный грипп, который потом проходит. Опаснее всего менинго-энцефалитная форма лихорадки, которая поражает мозг человека, и в половине случаев приводит к смерти. Чтобы уничтожить популяцию городских комаров, нужно перекрыть им доступ к воде, ведь именно там может развиваться личинка. Для этого необходимо устранять течь в подвалах и обрабатывать эти помещения специальным средством.



При этом самостоятельная борьба с насекомыми может быть опасной для человека. Например, яды на основе фосфоро-органических соединений являются нервно-паралитическими в том числе и для нас. Кроме того, приставка "ди-хлор" означает содержание двух видов хлора, которые чрезвычайно токсичны. Также чрезвычайно вредным для человека является и нафталин, используемый для борьбы. Это канцерогенное вещество, провоцирующее новообразования.

Обнаружив у себя дома насекомых, лучше не пытаться решить эту проблему самостоятельно, а пригласить специалиста, который подберет неопасную для человека концентрацию инсектицидов и проведет санобработку жилья.

Помимо этого, должны быть обработаны нежилые помещения дома: подвал, вентиляционные шахты, мусоропроводы и т.д., которые часто являются местом обитания насекомых. Провести здесь дезинсекцию обязана управляющая компания. Для этого достаточно позвонить в организацию и рассказать о проблеме.

Однако если в управляющей компании отказываются бороться с насекомыми, жильцы вправе обратиться с коллективной жалобой в Роспотребнадзор. Ведомство проведет проверку санитарно-эпидемиологического состояния самого дома и придомовой территории. В случае, если ее результаты будут неудовлетворительными, управляющую организацию через суд обяжут провести дезинсекцию.

Нужно отметить, что управляющая организация занимается содержанием общего имущества дома, поэтому избавляться от насекомых в квартире придется своими силами.