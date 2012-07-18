Столичные чиновники не желают тестироваться на наркотики

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Столичные чиновники пока не изъявляют желания пройти добровольное тестирование на наркотики, пишет РИА Новости.

Ранее глава столичного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) Вячеслав Давыдов объявил, что его управление будет проводить добровольное тестирование на наркотики среди московских чиновников.

По его словам, пока госслужащие не понимают, что такой акцией они могут показать пример здорового образа жизни столичной молодежи.

Отвечая на вопрос, сколько, по данным УФСКН, наркоманов среди чиновников и депутатов различных уровней, Давыдов пояснил, что такая статистика не ведется.

«Но факты такие есть, особенно среди творческой интеллигенции», - заявил глава ведомства.

Отметим, юридических оснований для принуждения к прохождению подобных тестов у Управления нет.