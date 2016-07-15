Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 13:08

Названо имя устроившего атаку в Ницце водителя грузовика

Фото: АР/Luca Bruno

Водитель грузовика, въехавший в толпу людей в Ницце в четверг вечером, опознан как Мохаммед Ляуэж Булель. Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание Nice-Matin.

Нападавший – 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки. Как отмечает издание, у Булеля есть трехлетний ребенок. Полиция уже провела обыск в доме устроившего атаку водителя. В данный момент стражи порядка опрашивают родственников Булеля.

Ранее глава Министерства внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что при нападении на людей в Ниццепогибли 84 человека. Среди них более десяти – дети. Также сообщается об одной погибшей и одной раненой россиянках.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

