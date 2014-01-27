Стоимость беспошлинных интернет-посылок ограничат 150 долларами

Фото: russianpost.ru

Порог беспошлинного ввоза интернет-посылок будет снижен до 150 долларов, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент он составляет 1000 евро в месяц, а при превышении порога или веса посылки в 31 килограмм сейчас требуется заплатить пошлину в 30 процентов от таможенной стоимости товаров.

Напомним, что ранее планировалось снизить необлагаемую налогами сумму сделанных через интернет за рубежом покупок с 1000 евро до 150 евро.

Упорядочить интернет-торговлю поручил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

В 2012 году в Россию импортировано семь миллионов посылок, общая стоимость которых - 2,8 миллиардов евро. Из них в бюджет могло пойти 280 миллионов евро. Сейчас российские граждане могут получать импортные посылки без уплаты пошлины на сумму до одной тысячи евро в месяц и (или) весом до 31 килограмм. Такая же норма действует в Казахстане, а в Белоруссии с 15 октября 2007 года беспошлинный порог составляет 120 евро.

Президент ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов говорит, что снижение лимита приведет к тому, что интернет-магазины будут дробить посылки.