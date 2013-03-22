Премьера мюзикла "Белка и Стрелка" состоится в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В ДК МИИТ в пятницу состоится премьера мюзикла "Белка и Стрелка" в постановке режиссера Виктора Стрельченко.

Мюзикл поставлен по мотивам одноименных мультфильма и мультсериала. Бюджет довольно большой по российским меркам – 20 миллионов рублей.

Главные герои спектакля - команда космонавтов Белка, Стрелка и Казбек. В мюзикл вошли сцены из нового 3D-анимационного фильма "Белка и Стрелка. Лунные приключения", который выйдет в прокат в конце этого года.

Как сообщают организаторы проекта, постановка отличается красочностью и применением высоких технологий - создатели использовали видеопроекциии и 3D-графику, а также спецэффекты, что дает возможность зрителям полнее ощутить реальность происходящего.

Кроме того, в спектакле много полетов и акробатических номеров, а также происходит постоянная смена декораций. Костюмы за время всей постановки сменяются более 30 раз, передает РИА Новости.