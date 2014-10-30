Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2014, 13:19

Культура

Сергей Собянин открыл новое здание Музея истории ГУЛАГа

Новый музей ГУЛАГа откроется для посетителей в 2015 году

Сергей Собянин открыл новое здание Музея истории ГУЛАГа в 1-м Самотечном переулке. Мэр отметил, что площадь помещение в три раза больше старого.

"Здание сделано по стилю так, что оно создает атмосферу тех событий и тех лет. И теперь важно заполнить этот музей жизнью, проводить исследования, встречи и экскурсии. Я надеюсь, что в ближайшее время хотя бы временная экспозиция здесь будет размещена и начнет принимать первых посетителей", – сказал Собянин.

По его словам, в здании в Первом Самотечном переулке достаточно места для полноценных исследований и выставок. Мэр напомнил, что для размещения музея выделили здание 1906 года постройки, которое пришлось реконструировать практически с нуля.

Специалисты заменили перекрытия и лестницы, обустроили кровлю и усилили фундамент. Кроме того, были заменены окна и двери, отремонтированы фасады и установлены лифты. Помещения дома отделали под общее настроение будущих выставок – чугунные лестницы и двери, деревянный пол, кирпичные стены, открытые батареи и трубы, железная сантехника, старинные светильники.

В новом здании музея, которое имеет 4 этажа и подвал, планируется создать постоянную экспозицию, помещение для сменных выставок, кинозал, фондохранилище, исследовательский центр, студия визуальной антропологии, библиотека, издательский и социально-волонтерский центры.

Ранее M24.ru сообщало, что на прилегающей к музею территории будет создан Сад памяти. В нем планируется посадить растения, привезенные из разных мест, связанных с историей репрессий. Каждое дерево будет сопровождать табличка с историей места и человека, с которыми оно связано.

"Музейная коллекция": Государственный музей истории ГУЛАГа

Отметим, что Государственный музей истории ГУЛАГа, основанный в 2001 году известным историком и общественным деятелем Антоном Антоновым-Овсеенко, ранее располагался в здании на улице Петровка. Фонд музея насчитывает свыше полутора тысяч экспонатов. За первую половину этого года музей посетили более 16 тысяч человек.

Ссылки по теме


Расширение музея должно стать первым шагом к созданию единой музейно-мемориальной инфраструктуры Москвы. Планируется, что в нее войдет музей ГУЛАГа, бывший спецобъект НКВД "Коммунарка", здание Военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице и памятник "Соловецкий камень" на Лубянской площади.

В настоящее время в Москве проживают более 21 тысяч реабилитированных граждан и членов их семей, пострадавших от политических репрессий. Всем им предоставляются социальные льготы, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате ЖКХ, ежемесячную городскую денежную выплату и бесплатные лекарства.

По поручению Сергея Собянина, в этом году году органы соцзащиты провели адресное обследование условий жизни граждан этой категории. По итогам составлены и реализуются планы оказания этим гражданам адресной социальной помощи в решении бытовых и других проблем.

Сюжет: Как работает власть
музеи репрессии культурное наследие музей ГУЛАГа День памяти жертв политических репрессий

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика