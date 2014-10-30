Новый музей ГУЛАГа откроется для посетителей в 2015 году

Сергей Собянин открыл новое здание Музея истории ГУЛАГа в 1-м Самотечном переулке. Мэр отметил, что площадь помещение в три раза больше старого.

"Здание сделано по стилю так, что оно создает атмосферу тех событий и тех лет. И теперь важно заполнить этот музей жизнью, проводить исследования, встречи и экскурсии. Я надеюсь, что в ближайшее время хотя бы временная экспозиция здесь будет размещена и начнет принимать первых посетителей", – сказал Собянин.

По его словам, в здании в Первом Самотечном переулке достаточно места для полноценных исследований и выставок. Мэр напомнил, что для размещения музея выделили здание 1906 года постройки, которое пришлось реконструировать практически с нуля.

Специалисты заменили перекрытия и лестницы, обустроили кровлю и усилили фундамент. Кроме того, были заменены окна и двери, отремонтированы фасады и установлены лифты. Помещения дома отделали под общее настроение будущих выставок – чугунные лестницы и двери, деревянный пол, кирпичные стены, открытые батареи и трубы, железная сантехника, старинные светильники.

В новом здании музея, которое имеет 4 этажа и подвал, планируется создать постоянную экспозицию, помещение для сменных выставок, кинозал, фондохранилище, исследовательский центр, студия визуальной антропологии, библиотека, издательский и социально-волонтерский центры.

Ранее M24.ru сообщало, что на прилегающей к музею территории будет создан Сад памяти. В нем планируется посадить растения, привезенные из разных мест, связанных с историей репрессий. Каждое дерево будет сопровождать табличка с историей места и человека, с которыми оно связано.

"Музейная коллекция": Государственный музей истории ГУЛАГа

Отметим, что Государственный музей истории ГУЛАГа, основанный в 2001 году известным историком и общественным деятелем Антоном Антоновым-Овсеенко, ранее располагался в здании на улице Петровка. Фонд музея насчитывает свыше полутора тысяч экспонатов. За первую половину этого года музей посетили более 16 тысяч человек.

Расширение музея должно стать первым шагом к созданию единой музейно-мемориальной инфраструктуры Москвы. Планируется, что в нее войдет музей ГУЛАГа, бывший спецобъект НКВД "Коммунарка", здание Военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице и памятник "Соловецкий камень" на Лубянской площади.

В настоящее время в Москве проживают более 21 тысяч реабилитированных граждан и членов их семей, пострадавших от политических репрессий. Всем им предоставляются социальные льготы, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате ЖКХ, ежемесячную городскую денежную выплату и бесплатные лекарства.

По поручению Сергея Собянина, в этом году году органы соцзащиты провели адресное обследование условий жизни граждан этой категории. По итогам составлены и реализуются планы оказания этим гражданам адресной социальной помощи в решении бытовых и других проблем.