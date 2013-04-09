С 18 апреля ГИБДД Москвы возобновляет прием "мотоэкзаменов"

В Москве возобновляется прием экзаменов на получение прав категории А

С 18 апреля экзаменационные подразделения ГИБДД Москвы возобновляют прием квалификационных экзаменов у кандидатов в водители, желающих получить право на управление транспортными средствами категории "А", информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

Будущие мотоциклисты могут сдать экзамен на права в подразделениях МОГТОРЭР ГИБДД по адресам: улица Лобненская, д. 20; улица Пяловская, д. 21; улица Твардовского, д. 8, корп. 5; улица Большая Косинская, д. 1Б; улица Пришвина, д. 14; улица Нижние поля, д. 21А; г. Зеленоград - улица Крупской, д. 1.

Отметим, в ближайшее время москвичи смогут занять очередь на получение водительского удостоверения по интернету. Воспользоваться онлайн-сервисом можно будет на московском портале госуслуг.