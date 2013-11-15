Генерала Минобороны обвинили в мошенничестве на 57 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший глава департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны генерал-лейтенант Сергей Жиров обвиняется в мошенничестве на 57 миллионов рублей.

Его бывшего подчиненного полковника Юрия Соболева и директора одной из частных фирм обвинили также в мошенничестве, пишет газета "Коммерсант".

По версии следствия, чиновник вместе со своим бывшим подчиненными похитили бюджетные средства, выделенные на очистку от загрязненного грунта территории дивизии ракетных войск в Кировской области. Так, вместо очистки залитой мазутом земли в специальной установке, обвиняемые просто организовали вывоз грунта за пределы части на земли сельскохозяйственного назначения.

Как рассказал изданию адвокат Жирова, генерал не признает свою вину и заявляет, что его подставили.

Напомним, что скандал вокруг деятельности Минобороны разгорелся октябре прошлого года, когда по фактам махинаций при сделках с недвижимостью и акциями "Оборонсервиса" было возбуждено 5 уголовных дел. После этого своих постов Монобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе глава министерства Анатолий Сердюков.