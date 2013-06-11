20 человек задержаны у Госдумы в ходе незаконной акции

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала около 20 человек, участвующих в незапланированной акции у здания Госдумы. Митингующие протестуют против закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

"Задержанные были доставлены в отделение полиции для принятия решения вопроса о привлечении их к административной ответственности", - сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Напомним, депутаты планируют рассмотреть во втором и сразу в третьем чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Он предусматривает введение за пропаганду гомосексуализма штрафов от 4 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.