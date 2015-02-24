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24 февраля, 15:45

"Черкизовскую" и "Автозаводскую" могут переименовать в "Локомотив" и "Торпедо"

метро Локомотив проекты Торпедо Леонид Печатников переименования

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Станции метро "Черкизовская" и "Автозаводская" могут переименовать в "Локомотив" и "Торпедо". С таким предложением футбольные болельщики обратились к властям города.

"Я ожидал этих обращений, но они пока до меня не дошли. Я ждал их после недавнего предложения о переименовании станции "Ходынское поле" в станцию "ЦСКА", – прокомментировал M24.ru заммэра Москвы, председатель городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Леонид Печатников.

По мнению болельщиков, в столице исторически существовало пять сильнейших футбольных клубов: ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Локомотив" и "Торпедо". При этом они отмечают, что у первых трех есть одноименные станции метро, а у "Локомотива" и "Торпедо" – нет.

"Для устранения несправедливости и недопущения дальнейшего ущемления чувств болельщиков футбольных команд "Локомотив" и "Торпедо", просим Вас рассмотреть возможность переименования станции метро "Черкизовская" Сокольнической линии в "Локомотив", а станции метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии – в "Торпедо", – говорится в письме болельщиков, которое поступило в распоряжение агентства "Интерфакс".

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Ранее M24.ru сообщало, что строящаяся станция метро "Ходынское поле" будет переименована в "ЦСКА". По словам заммэра Печатникова, переименование связано с тем, что на Ходынском поле сконцентрированы основные спортивные объекты ЦСКА.

В то же время "Динамо" увековечено в названии одной из станций Замоскворецкой линии еще с советских времен, а "Спартак" в прошлом году "получил" одноименную станцию на Таганско-Краснопресненской ветке.

Сюжет: Метро 2020

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