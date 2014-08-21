По московским меркам: 84 метра к центру земли

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Московский метрополитен - неотъемлемая часть столичной жизни. Ежедневно около десяти тысяч поездов курсируют по 194 станциям и позволяют в среднем 7 миллионам пассажиров попасть в разные точки города. Общая эксплуатационная длина линий равняется 325,4 километрам. Это совсем немногим меньше расстояния, которое нужно преодолеть автомобилисту, чтобы добраться из Москвы в Тверь и обратно.

Конечно же, у метрополитена Москвы есть свои рекорды. Самой глубокой станцией метро на сегодняшний день является станция "Парк Победы", названная в честь одноименного мемориального комплекса неподалеку. Глубина заложения станции, появившейся в 2003 году, составляет 84 метра. Здесь же находится и самый длинный эскалатор: чтобы подняться в промежуточный аванзал, нужно проехать 126 метров! Кроме глубины, станция метро "Парк Победы", состоящая из двух параллельных залов, отличается и необычным оформлением в военной тематике. Панно в одном из залов посвящено Отечественной войне 1812 года, панно в другом — Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Парк Победы" - вторая по глубине станция метро в России, после "Адмиралтейской" в Санкт-Петербурге. А вот в мировом рейтинге, если измерять глубину не относительно уровня моря, а относительно поверхности земли, первое место занимает киевская станция "Арсенальная", появившаяся 54 года назад. Ожидая поезд на этой станции, пассажиры находятся под землей на глубине 105,5 метров! Интересно, что за "Арсенальной" следует находящаяся на поверхности станция "Днепр".