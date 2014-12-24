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Мэр Москвы

24 декабря 2014, 15:50

В столице ежегодно реставрируют 300 памятников культуры - Собянин

мэр Москвы культурное наследие памятники культуры власть Сергей Собянин

Мэр Москвы рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

В столице действует большая программа восстановления памятников культуры, ежегодно реставрируется около 300 объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин на совместном заседании государственного совета по культуре и совета при президенте России по культуре и искусству, сообщает корреспондент M24.ru.

"Мы реконструируем все действующие объекты культуры. Это и театры, и филармонии, и памятники. В год мы восстанавливаем около 300 памятников, а в 2010 году отреставрировали всего 10", - заявил Собянин.

Владимир Путин отметил, что Москва многое сделала для развития культуры.

Как работает программа льготной аренды памятников культуры

"У нас действует программа льготной аренды памятников культуры, в рамках которой объекты реставрируются за счет инвесторов, - подчеркнул мэр Москвы. - Устанавливается коммерческая ставка аренды, а затем, когда памятник приведут в порядок, начинает действовать льготная ставка в 1 рубль за квадратный метр в год".

Напомним, на днях семь зданий получили статус памятников культуры. В частности, объектом культурного наследия регионального значения стала "Кондитерская фабрика Товарищества "А.Сиу и Ко". После 1924 года она была переименована в кондитерскую фабрику "Большевик".

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Ранее M24.ru сообщало, что до конца года на 900 объектах культурного наследия Москвы установят таблички с QR-кодами. В 2015 году их число увеличится еще на 500. QR-код - это матричный код, носящий в себе определенную информацию. В 2012 году был создан проект "Узнай Москву", в рамках которого на объектах культурного наследия разместили информационные указатели с QR-кодами. Таким образом, любой гражданин с помощью мобильного телефона сможет перейти на страничку объекта в интернете и узнать его историю, описание и расположение на карте.

Как сообщил глава Мосгорнаследия Александр Кибовский, появление в Москве в 2011 году специализированной подпрограммы, посвященной сохранению объектов культурного наследия в рамках программы "Культура Москвы", серьезным образом повлияло на работу, проводимую городскими властями в этой области.

Он подчеркнул, что в 2010 году около 39% объектов культурного наследия Москвы находились в неудовлетворительном состоянии. За четыре года эта цифра сократилась на 15% - к концу текущего года она составила 24%. Стоит отметить, что в 2011-2014 годах в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 167 объектов, а в 2015-2020 годах в реестр планируется включить все оставшиеся 2138 выявленных объектов культурного наследия.

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