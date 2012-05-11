В столице реконструируют 30 парков

Пресс-служба Правительства Москвы

В этом году в разных районах Москвы будет реконструировано около 30 небольших парков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями в ходе посещения парка в Неманском проезде на северо-западе города.

"Парков по месту жительства будет реконструировано 30. В 2011 году было (реконструировано) 20. Я общался с жителями - все довольны. Помимо этого, будут реконструироваться крупные парки по отдельным проектам. В целом 53 парка будут задействованы в реконструкции в этом году", - сказал мэр.

Во время посещения парка Собянин ответил на вопросы горожан, которые интересовались созданием спортивных площадок, организацией мест досуга для пенсионеров, просили построить шумозащитный забор, отделяющий Неманский проезд от МКАД, передает РИА Новости.

"Сделаем обязательно забор такой повыше, чтобы не было шума", - пообещал Собянин.

Жители также обратились с предложением установить в парке тренажеры, организовать поблизости площадку для выгула собак.

Как отмечалось в ходе встречи, реконструкция, ремонт и благоустройство парка по Неманскому проезду будет завершена уже к 1 июля этого году. Объем выделенных бюджетных средств - 76 миллионов рублей.

Площадь яблоневого сада в парке составляет 6 гектаров. Все деревья будут сохранены. Кроме того, планируется подсадить молодые яблони. В парке также будут обновлены цветники и газоны, обустроены велосипедные дорожки, которые зимой могут быть преобразованы в лыжные трассы, сообщает сайт Правительства Москвы.

В разговоре с мэром Москвы жители попросили сохранить голубятню, а также выразили озабоченность, что на месте сквера-мемориала в честь 70-летия Битвы под Москвой вопреки пожеланиям жителей планируется строить парковку. Собянин пообещал, что парковка построена не будет.

"Я ровно через два месяца приеду сюда, и мы посмотрим, что здесь сделано - не дай бог хоть одно дерево какое-то вырубят", - подчеркнул мэр.

В городских парках, помимо традиционных детских и спортивных площадок, теперь будут создаваться условия для занятий экстремальным спортом: площадки для паркура, скейтпарки и веревочные парки. Оборудуются велодорожки и беговые дорожки, а также пункты проката спортивного инвентаря. В трех парках (Северное Тушино, Фили и Сокольники) будут организованы пляжные зоны отдыха.

В пяти парках (Сокольники, Измайловский, Музеон, Эрмитаж и Парк Горького) будут организованы летние кинотеатры. В летний сезон запланирована обширная культурно-развлекательная программа. В детских парках и Екатерининском парке планируется проведение работ по дальнейшему благоустройству, закупка инвентаря и оборудования.