"Только спросить!" С какими вопросами чаще всего приходят к невропатологу

С развитием системы электронной записи очереди в поликлиниках уходят в прошлое. Но до сих пор встречаются люди, которым "только спросить" и из-за которых время приема растягивается, а в коридорах разгораются ссоры. С какими вопросами горожане чаще всего заходят к невропатологам, порталу Москва 24 рассказала "Московский врач" Виктория Агальцова.
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Боль в спине
Чаще всего перманентные боли в спине являются признаком остеохондроза, и, как ни крути, рано или поздно любой человек начинает от него страдать.
В первую очередь эта болезнь вызвана особенностью строения человеческого тела: животные, которые передвигаются на четырех лапах, им не болеют.
Тем не менее, если раньше развитие остеохондроза было напрямую связано с возрастом, то сейчас ему подвержена и более молодая часть населения.
В наши дни раннее появление остеохондроза во многом связано с офисной работой, сидячим образом жизни и отсутствием каких-либо спортивных нагрузок.
Чтобы предупредить проблемы опорно-двигательного аппарата, связанные с позвоночником, необходимо укреплять мышечный корсет. Главная рекомендация для тех, кто не хочет уже в 30 лет хвататься за спину, – больше двигайтесь, ходите пешком, плавайте, занимайтесь спортом (фитнес, йога, пилатес и кардиотренировки).
Бот может записать к терапевту, лору, офтальмологу и хирургу и предоставить информацию по предстоящим посещениям. Об остальных способах записаться на прием в столице, читайте здесь.
Голова болит
Часто пациентов беспокоят головные боли. В зависимости от симптомов (резко возникли или приобрели затяжной, длительной характер) у них могут быть совершенно разные причины.
Чаще всего они происходят из-за длительной статической позы: продолжительная работа за компьютером, вынужденное положение тела, особенно шейного отдела и верхнего плечевого пояса.
Из-за этого мышцы скальпа и шеи находятся в постоянном напряжении. В результате затрудняется отток крови от головы.
Кроме того, доктора могут выписывать рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества, которые применяются для лечения сложных заболеваний. Такие рецепты подписываются усиленной квалифицированной подписью врача и направляются в аптеки в электронном виде.
В запястьях тянет
Синдром карпального канала принято называть туннельным. Он подразумевает боли в запястьях у тех, кто постоянно работает на компьютере. Боли возникают из-за того, что нервы в запястьях постоянно находятся в зажатом состоянии.
В особенности страдает рука, работающая с мышью. Если компрессия нерва будет длительной и постоянной, это приведет не только к усиливающимся болевым ощущениям, но и может негативно сказаться на мелкой моторике.
Чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется периодически разминаться. Как это сделать, не отходя от рабочего места, читайте здесь.