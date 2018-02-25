"Только спросить!" С какими вопросами чаще всего приходят к невропатологу

С развитием системы электронной записи очереди в поликлиниках уходят в прошлое. Но до сих пор встречаются люди, которым "только спросить" и из-за которых время приема растягивается, а в коридорах разгораются ссоры. С какими вопросами горожане чаще всего заходят к невропатологам, порталу Москва 24 рассказала "Московский врач" Виктория Агальцова.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Боль в спине

Чаще всего перманентные боли в спине являются признаком остеохондроза, и, как ни крути, рано или поздно любой человек начинает от него страдать.

В первую очередь эта болезнь вызвана особенностью строения человеческого тела: животные, которые передвигаются на четырех лапах, им не болеют.

Тем не менее, если раньше развитие остеохондроза было напрямую связано с возрастом, то сейчас ему подвержена и более молодая часть населения.

Как ни крути, рано или поздно любой человек начинает страдать от остеохондроза.

В наши дни раннее появление остеохондроза во многом связано с офисной работой, сидячим образом жизни и отсутствием каких-либо спортивных нагрузок.

Чтобы предупредить проблемы опорно-двигательного аппарата, связанные с позвоночником, необходимо укреплять мышечный корсет. Главная рекомендация для тех, кто не хочет уже в 30 лет хвататься за спину, – больше двигайтесь, ходите пешком, плавайте, занимайтесь спортом (фитнес, йога, пилатес и кардиотренировки).

Один из самых простых способов записаться к врачу в Москве – воспользоваться Telegram-ботом @MosUslugiBot. Для этого через мессенджер Telegram ему нужно отправить номер ОМС и дату рождения. В ответном сообщении робот предложит несколько вариантов времени для посещения доктора. Бот может записать к терапевту, лору, офтальмологу и хирургу и предоставить информацию по предстоящим посещениям. Об остальных способах записаться на прием в столице, читайте здесь.



Голова болит

Часто пациентов беспокоят головные боли. В зависимости от симптомов (резко возникли или приобрели затяжной, длительной характер) у них могут быть совершенно разные причины.

Чаще всего они происходят из-за длительной статической позы: продолжительная работа за компьютером, вынужденное положение тела, особенно шейного отдела и верхнего плечевого пояса.

Чаще всего головные боли происходят из-за длительной статической позы.

Из-за этого мышцы скальпа и шеи находятся в постоянном напряжении. В результате затрудняется отток крови от головы.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине . Пациенты могут получать дистанционную консультацию врача, а у самих врачей появляется возможность мгновенно связываться с опытными коллегами и советоваться по сложным ситуациям. Кроме того, доктора могут выписывать рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества, которые применяются для лечения сложных заболеваний. Такие рецепты подписываются усиленной квалифицированной подписью врача и направляются в аптеки в электронном виде.



В запястьях тянет

Синдром карпального канала принято называть туннельным. Он подразумевает боли в запястьях у тех, кто постоянно работает на компьютере. Боли возникают из-за того, что нервы в запястьях постоянно находятся в зажатом состоянии.

В особенности страдает рука, работающая с мышью. Если компрессия нерва будет длительной и постоянной, это приведет не только к усиливающимся болевым ощущениям, но и может негативно сказаться на мелкой моторике.

Боли в запястьях появляются у тех, кто постоянно работает на компьютере.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется периодически разминаться. Как это сделать, не отходя от рабочего места, читайте здесь.