Эксперты прокомментировали новый признак скорой смерти у пациентов с COVID-19

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились по-новому определять риск осложнений и смерти от коронавируса. Разбираемся, как работает метод американских специалистов и поможет ли он победить пандемию.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Клетки подскажут

Индикатором риска осложнений и возможной смерти от COVID-19 стал уровень свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК) в организме. Этот показатель указывает на гибель клеток из-за развития вируса. Чтобы доказать свою теорию, американские ученые провели обследование 97 пациентов с коронавирусной пневмонией.

Авторы отмечают, что полученные данные никак не зависели от возраста больных, их пола, наличия или отсутствия хронических заболеваний. По сравнению с пациентами без критических осложнений, у тех, кто тяжело перенес болезнь или умер, показатели в среднем были выше в 10 раз.

Кроме того, вероятность интубации возрастала в шесть раз, необходимость интенсивной терапии – в три раза, а риск смерти – в два раза, пришли к выводу ученые.

Американские специалисты уже разработали тест для измерения нового показателя. По их заверениям, он дает быстрый результат и прост в использовании в большинстве медучреждений. Результат может быть готов менее чем за час, а получить его можно на том же оборудовании, что уже используется для привычных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Теперь зарубежные специалисты намерены провести масштабное исследование, чтобы в полной мере убедиться в точности тестирования.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Преимущество в борьбе

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что открытие американских ученых – шаг в направлении снижения смертности от COVID-19. По его словам, в отношении человека, у которого ухудшилось состояние и он попал в больницу, встает важный вопрос: его нужно просто "придержать под наблюдением" или переводить в палату интенсивной терапии.

"Причем врачи говорят, что пациенты сваливаются в плохой сценарий, из которого они зачастую потом не возвращаются буквально в течение часа. Очень много исследователей во всем мире сейчас бьются над разработкой маркеров и параметров, которые предскажут течение болезни и подскажут, что происходит в организме, чтобы врач к этому мог подготовиться. И параметр, который предлагают американские ученые, может стать одним из них", – говорит Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Тот параметр, который измеряют американские ученые, происходит уже на фоне тяжелого развития COVID-19 и свидетельствует о гибели определенных клеток в организме. Этого не происходит при легком или среднем течении болезни. То есть это может быть тест, который будут делать, скорее всего, уже в реанимации. К остальным больным он не будет иметь никакого отношения.

Скулачев подтвердил, что сам анализ простой, для него не потребуется наличие сложной аппаратуры. При этом вирусолог отмечает, что открытие зарубежных коллег пока находится на ранней стадии исследования.



Что такое митохондриальная ДНК Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что у человека в ядре клетки находится ядерная ДНК. Митохондрия же является органоидом клетки. Но поскольку, как считается, когда-то очень давно они были самостоятельными живыми организмами, то у людей еще существует митохондриальная ДНК. В ней действительно есть некоторые гены и даже митохондриальные заболевания, которые передаются при помощи этой ДНК. Она работает как субстрат наследственности, геном митохондрии тоже уже расшифровали, заключил специалист.

Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что у человека в ядре клетки находится ядерная ДНК. Митохондрия же является органоидом клетки. Но поскольку, как считается, когда-то очень давно они были самостоятельными живыми организмами, то у людей еще существует митохондриальная ДНК. В ней действительно есть некоторые гены и даже митохондриальные заболевания, которые передаются при помощи этой ДНК. Она работает как субстрат наследственности, геном митохондрии тоже уже расшифровали, заключил специалист.

Собеседник Москвы 24 подчеркнул, что в МГУ сейчас разрабатывается прототип лекарства, которое способно помочь защитить митохондрии. В настоящее время оно испытывается на животных, в ближайший месяц специалисты планируют перейти к тестированию препарата на людях.

"Самая главная опасность коронавируса – не в самом вирусе. В тяжелом случае COVID-19 организм убивает себя сам, а вирус лишь служит для этого спусковым крючком", – объясняет Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Мы утверждаем, что ключевую роль в развитии этой смертельной реакции играют митохондрии. И мы считаем, что именно они являются спусковым крючком для страшных последствий. В данном случае американские ученые обнаружили в крови пациентов обломки митохондрий. То есть они страдают первыми, именно их нужно защищать, чтобы предотвратить тяжелое развитие COVID-19.

Вирусолог добавил, что, возможно, тестируемое в МГУ лекарство нужно будет давать тем пациентам, у которых обнаружен повышенный уровень мтДНК американским тестом.

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в вопросе уровня мтДНК необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, является ли это констатирующим или прогнозирующим признаком.

"В крови мтДНК появляются уже тогда, когда клетки под действием вируса или систем иммунитета начинают разрушаться. Поэтому сейчас необходима следующая фаза исследований, в которой нужно показать, за сколько дней это происходит. Только в таком случае это станет прогнозирующим признаком. Но пока мы этого не знаем, а для того, чтобы это выяснить, нужны дополнительные клинические исследования на реальных больных", – рассказал специалист.





Сергей Нетесов член-корреспондент РАН Тест стратегически перспективный. Я просканировал российские компании, которые этим могли бы заниматься, и у них пока теста на присутствие мтДНК в крови на сайтах нет. Но они его могут сделать быстро, за месяц-два. Так что в целом его можно начать разрабатывать и испытывать сейчас и у нас в России.

Молекулярный биолог подчеркнул, что результаты исследования американских ученых пока нужно считать скорее наблюдением, а не громким открытием. При этом их данные хорошо и правильно показывают, в каком направлении исследователям необходимо вести дальнейшую работу для оперативных мероприятий в борьбе за жизнь пациентов с осложнениями. В перспективе это может существенно уменьшить смертность от коронавируса.

По словам собеседника Москвы 24, в будущем этот тест может пригодиться не только для борьбы с COVID-19, но и для лечения других бактериальных и вирусных инфекций, из-за которых в организме начинается быстрое разрушение клеток. Но для его дальнейшего использования авторам исследования или их последователям необходимо провести расширенные клинические испытания.