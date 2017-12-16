Акция "Пульс города" завершилась в столичных парках

В третий раз в столице прошла акция "Пульс города". 16 декабря любой желающий мог бесплатно проверить свое здоровье, прогуливаясь по паркам. Корреспонденты телеканала Москва 24 вели прямую трансляцию из мобильных медицинских пунктов.



Во время акции на вопросы москвичей в студии телеканала Москва 24 отвечали практикующие врачи, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и председатель московской Общественной палаты Константин Ремчуков.

Врачи на катке

В семи столичных парках врачи ждали всех желающих до 20:00. Они проводили первичную диагностику. В случае обнаружения каких-либо проблем со здоровьем давали профессиональную консультацию и при необходимости выписывали направление к специалисту.

Найти мобильные пункты можно было в павильоне "Купол" парка "Зарядье", на ВДНХ, на катке в Парке Горького, рядом с прокатом коньков в Саду имени Баумана, в павильоне медпункта парка Олимпийской деревни, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Сокольников" и в комнате матери и ребенка парка "Кузьминки".

Карта с расположением мобильных медицинских пунктов

Основное отличие третьего этапа акции – помимо врачей общей практики в мобильных пунктах дежурили педиатры, так что пройти обследование могли не только взрослые, но и дети.

Медицинский совет

На связи с мобильными пунктами в студии телеканала профессиональный медицинский совет. В него вошли кардиологи, хирурги, педиатры, онкологи, акушеры и гинекологи, а курировал работу специалистов главный врач ГКБ № 1 имени Пирогова Алексей Свет.

Также в студии телеканала Москва 24 присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и председатель московской Общественной палаты Константин Ремчуков. Им можно было задать вопрос на портале Москва 24.



А руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун отвечал на вопросы из единого городского диспетчерского центра скорой и неотложной помощи имени Пучкова.

Третий этап

Второй этап "Пульса города" прошел 28 октября. В тот день мобильные медицинские пункты были установлены в вестибюлях семи станций МЦК. В акции приняло участие более тысячи москвичей.

А первый этап прошел 2 сентября в столичных парках. Как это было – в записи нашей прямой трансляции.