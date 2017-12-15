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Москва 24

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Общество

15 декабря 2017, 18:38

Третья акция "Пульс города" завершилась в столице

медицина город

Акция "Пульс города" в третий раз прошла в Москве. 16 декабря жители столицы смогли бесплатно проверить здоровье, практически не прерывая выходной променад по паркам. Где искать мобильные пункты и к каким врачам можно попасть на прием – в материале портала Москва 24.

Во время акции на вопросы москвичей в студии телеканала Москва 24 ответили практикующие врачи, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и председатель московской Общественной палаты Константин Ремчуков.

Берегите здоровье!

Акция "Пульс города" проходила в столице дважды в этом году. В прошлый раз в ней приняли участие более тысячи москвичей.

Третий этап акции проходит в субботу, 16 декабря, в семи столичных парках. Для проведения медицинских обследований в них установили мобильные медицинские пункты. Они будут работают с 12:00 до 20:00. Врачи проводят первичную диагностику. В случае обнаружения каких-либо проблем со здоровьем дают профессиональную консультацию и при необходимости выписывают направление к специалисту.

Карта с расположением мобильных медицинских пунктов


Найти мобильные пункты можно в павильоне "Купол" парка "Зарядье", на ВДНХ, на катке в парке Горького, рядом с прокатом коньков в Саду имени Баумана, в павильоне медпункта парка Олимпийской деревни, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Сокольников" и в комнате матери и ребенка парка "Кузьминки".

Основное отличие третьего этапа акции – помимо врачей общей практики в мобильных пунктах дежурят и педиатры. Так что пройти обследование могут не только взрослые, но и дети.

Прямой эфир

Разрешить сложные ситуации врачам в прямом эфире помогают эксперты, которые собрались в студии телеканала Москва 24.

Профессиональный медицинский совет находится на постоянной связи с пунктами. В него входят кардиологи, хирурги, педиатры, онкологи, акушеры и гинекологи, а курирует работу специалистов главный врач ГКБ №1 имени Пирогова Алексей Свет.

Руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун отвечает на вопросы из единого городского диспетчерского центра скорой и неотложной помощи имени Пучкова.


А еще в студию телеканала Москва 24 пришли заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и председатель московской Общественной палаты Константин Ремчуков. Им люди тоже могут оставлять вопросы на сайте.

Прошлые этапы

Второй этап "Пульса города" прошел 28 октября. В тот день мобильные медицинские пункты были установлены в вестибюлях семи станций МЦК.

А первый этап прошел 2 сентября в столичных парках. Как это было – в записи нашей прямой трансляции.

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