Вирусолог рассказал, как предотвратить возможную эпидемию птичьего гриппа в РФ

В Роспотребнадзоре допустили передачу нового типа вируса птичьего гриппа от человека к человеку. Первые случаи заражения от больных птиц зафиксировали еще в феврале этого года у рабочих птицефабрики на юге России. Выясняем, угрожает ли россиянам новая эпидемия и можно ли ее предотвратить.



Новая опасность

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус птичьего гриппа A(H5N8), который был обнаружен у нескольких россиян в феврале этого года, может в скором времени мутировать. В этом случае, по ее мнению, существует большая вероятность, что заболевание начнет передаваться от человека к человеку.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", – пояснила она.

О заражении людей птичьим гриппом стало известно в конце февраля. В Роспотребнадзоре сообщили о семи заболевших сотрудниках птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц. Заболевание у заразившихся протекало в легкой форме, сейчас все они чувствуют себя хорошо.



Попова отметила, что нужно быть готовыми к такому развитию событий. Для этого необходимо заранее создать тесты и вакцину. Она добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Не понадобится – вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала низким риск передачи нового птичьего гриппа от человека к человеку в России. Отмечалось, что пока нет необходимости вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с РФ.

Вместе с тем в российском центре "Вектор" уже заявили о возможности в кратчайшие сроки начать разработку тест-системы по выявлению гриппа A(H5N8), а также самой вакцины против вируса.



Как защититься от птичьего гриппа?

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что угроза распространения птичьего гриппа в России незначительна. По его мнению, вирус может стать опаснее только в том случае, если будет доказано, что птичий грипп способен передаваться от человека к человеку. В настоящее время никаких подтверждающих исследований на эту тему нет, подчеркнул инфекционист.

С такой позицией согласен и доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он пояснил Москве 24, что мутация вирусов обычно происходит непредсказуемо, поэтому нельзя заранее узнать, в каком направлении он начнет изменяться.

"Если готовиться к такому варианту развития событий, то надо делать вакцину в первую очередь для птиц. Если мы начнем их вакцинировать и уменьшим распространение вируса птичьего гриппа, то этим очень сильно понизим вероятность возникновения новых мутаций и передачи вируса от человека к человеку", – подчеркнул Жемчугов.

Также эксперт добавил, что заболеть человеку птичьим гриппом на данный момент не так просто.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Чтобы заболеть птичьим гриппом, нужно получить огромную дозу вируса, поэтому подвержены заболеванию только работники птицефабрик, где есть птицы в огромном количестве. Только огромная доза вируса может пробить иммунитет человека, чтобы он заболел, и то болезнь пройдет в легкой форме.

Как не заразиться

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы случайно не заразиться птичьим гриппом, необходимо следовать некоторым правилам:

проводить своевременную вакцинацию против гриппа;

не разрешать детям играть с дикими и больными птицами;

не трогать руками и не использовать в пищу мясо умерших птиц;

мясо и яйца птиц подвергать тщательной термической обработке;

мясо и полуфабрикаты из мяса птицы в холодильнике хранить отдельно от других продуктов;

если после контакта с зараженной птицей возникли симптомы ОРВИ, необходимо обратиться к врачу, поставив в известность о таком контакте медперсонал.

Также людям, занимающимся разведением домашней птицы, необходимо проводить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за птицами, о каждом случае смерти животного сообщать ветеринарам и уничтожать поголовье птиц на зараженных фермах.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы случайно не заразиться птичьим гриппом, необходимо следовать некоторым правилам:Также людям, занимающимся разведением домашней птицы, необходимо проводить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за птицами, о каждом случае смерти животного сообщать ветеринарам и уничтожать поголовье птиц на зараженных фермах.

В свою очередь, профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский уверен, что опасность заражения птичьим гриппом большого количества людей реальна.

"Эти вирусы за счет псевдорекомбинаций становятся способны заражать человека от других теплокровных животных, причем иммунные свойства у вирусов новые, а наша защитная система их может не увидеть, потому что нет антител к их белкам", – пояснил собеседник Москвы 24.

По мнению вирусолога, вакцина от нового штамма птичьего гриппа поможет избежать эпидемии в случае опасной мутации.





Алексей Аграновский профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Новые вакцины от гриппа периодически делают в зависимости от того, какой штамм бытует. В отличие от COVID-19, эти вирусы привычные. Нам понятно, что с ними делать и как действовать.

Аграновский добавил, что, как и любой вирус гриппа, птичий грипп является сезонной болезнью, поэтому он может активизироваться осенью этого года.