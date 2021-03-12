Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что угроза распространения птичьего гриппа в России незначительна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заболевших (птичьим гриппом. – Прим. ред.) всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, что незначительна", – сообщил Вознесенский.

Он отметил, что угроза распространения может возрасти только в том случае, если будет доказано, что птичий грипп способен передаваться от человека к человеку. При этом инфекционист подчеркнул, что в настоящее время никаких подтверждающих исследований на эту тему нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был зафиксирован у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку.

Она отметила, что нужно создать тесты и вакцину, чтобы быть готовыми к такому сценарию. При этом Попова добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.

До этого РФ уведомила ВОЗ о том, что семь работников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8), это был первый случай заболевания людей такой разновидностью вируса. Как добавили в организации, сотрудникам птицеферм, чья работа связана с риском инфицирования, надо обезопасить себя персональными средствами защиты.

