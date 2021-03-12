Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что угроза распространения птичьего гриппа в России незначительна. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заболевших (птичьим гриппом. – Прим. ред.) всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, что незначительна", – сообщил Вознесенский.
Он отметил, что угроза распространения может возрасти только в том случае, если будет доказано, что птичий грипп способен передаваться от человека к человеку. При этом инфекционист подчеркнул, что в настоящее время никаких подтверждающих исследований на эту тему нет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был зафиксирован у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку.
Она отметила, что нужно создать тесты и вакцину, чтобы быть готовыми к такому сценарию. При этом Попова добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.
До этого РФ уведомила ВОЗ о том, что семь работников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8), это был первый случай заболевания людей такой разновидностью вируса. Как добавили в организации, сотрудникам птицеферм, чья работа связана с риском инфицирования, надо обезопасить себя персональными средствами защиты.
В России выявили первый в мире случай инфицирования человека птичьим гриппом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: