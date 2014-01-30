Издатель Михаил Иванов рассказал, как правильно выбирать бизнес-книги

"За обедом": Михаил Иванов о том, как правильно выбирать книги о жизни

В интервью телеканалу "Москва 24" издатель деловой литературы Михаил Иванов рассказал, как не обмануться при покупке бизнес-литературы и как придумывают кричащие обложки для книг.

- Михаил, многим книгам формата non/fiction присущи кричащие заголовки. Как не купиться на яркую обложку, а выбрать действительно хорошую книгу?

- Необходимо посмотреть, кто автор и издатель. Если они внушают вам доверие, то можете брать. Чтобы книга вышла, например, в нашем издательстве, мы просматриваем их в количестве нескольких сотен, стараемся выбирать то, что будет интересно нашей аудитории. Безусловно, обложка и название книжки сильно предопределяют продажи. Согласно одному исследованию, чуть ли не 80 процентов деловых книг, которые покупают, так и остаются непрочитанными. Люди получают эмоциональное удовлетворение от самого факта покупки. Поэтому любой издатель старается сделать обложку очень яркой.

Вот наша книжка, которая называется "Китайское исследование". Это пример не кричащего названия. Внутри книги – самое большое в истории человечества исследование. Авторы проанализировали 800 миллионов записей в медицинских свидетельствах и выявили типы болезней, которые есть в разных регионах Китая. Эту работу, которую проделали шесть тысяч врачей, инициировал премьер-министр Китая, умиравший от рака.

- Почему именно книги о бизнесе и психологии имеют чаще всего привлекающие внимание названия?

- У нас были тесты, когда мы одну и ту же книжку выпускали под разными названиями, с разной обложкой. И какие-то книжки продавались лучше, чем другие. Хотя содержание было одинаковым. Если же говорить о non/fiction , то нужно разобраться, что за авторы пишут в этом жанре. Если брать самый развитый в мире рынок деловой литературы – американский, то там книги пишут люди, ушедшие на пенсию. В России очень мало пенсионеров, желающих рассказать, как они вели раньше свой бизнес. Единственный пример, который могу привести, это Дмитрий Зимин.

Второй тип людей – бизнес-профессора. Они делают исследования, становящиеся потом основой книги. Таких людей также мало в нашей стране. У хороших профессоров, если они преподают, совершенно нет времени на написание книг.

Замечательно, что в последнее время стали появляться книжки, написанные профессиональными журналистами. Взять хотя бы произведения Валерия Панюшкина, Жени Карасюка.

- Как правильно выбрать автора?

- Прежде всего, нужно читать отзывы перед покупкой. Сейчас большая часть наших продаж осуществляется в интернете, где можно узнать мнение других покупателей о той или иной книге. Импульсная покупка в магазине не всегда удачна. Самые главные издержки книг – это не деньги, которые вы за них отдаете, а время, которое тратите на прочтение.

- А бывает так, что хорошие глубокие книжки выходят под нелепыми названиями?

- Конечно. В нашем издательстве проводятся мозговые штурмы по названиям книг. Людей цепляют хорошие названия произведений. Пример – "Легкий способ бросить курить". Внимание человека очень рассеяно, и у тебя есть доля секунды, пока он находится в книжном магазине, чтобы его заинтересовать.

- А какие слова в названиях книг работают лучше всего?

- Здесь можно только предполагать, так как нет научных исследований. Среди наших хитов – книжка "От хорошего к великому" Джима Коллинза, «Тайм драйв: как успевать жить и работать» Глеба Архангельского.

- Были ли случаи, когда вы находили авторов там, где не планировали?

- Могу рассказать интересную историю о нашем детском направлении, которое начали активно развивать в этом году. Есть такая книжка – "Зоки и Бада". Это некая аллегория на семью, где Зоки – шаловливые дети, а Бада – папа. Я очень люблю эту книжку. Подарил своим друзьям множество экземпляров, но однажды не нашел ее ни в одном магазине. Я был знаком через одно рукопожатие с автором, написал ему и спросил, где можно найти "Зоки и Бада". А он ответил, что издательство ее временно приостановлено, на что я предложил выпускать ее у нас.

- И кто этот человек, придумавший "Зоки и Бада"?

- Это муж и жена: Ирина и Леонид Тюхтяевы. Леонид – крупный предприниматель, владелец банка.

- Банкир написал книжку про "Зоки и Бада"?

- Да, он ее написали для своих детей. В итоге получился успешный проект.

- На ваш взгляд, есть ли недостающие сегменты на рынке non/fiction?

- Интересны книжки про наследство. Многие известные люди, вроде Била Гейтса, решили не оставлять большие деньги своим наследникам. У некоторых предпринимателей в России, например, у Рубена Варданяна, такая же принципиальная позиция. Здесь глубокая религиозная подоплека. В основе ее – рассуждение о пользе и вреде денег. Я чувствую спрос на эту тему, мне интересно в ней разобраться. Поэтому мы заказываем об этом книжку.

- Сколько в день вы читаете?

- Очень много. Три часа в день точно. Большая часть прочитанного связана с работой. Что-то читаю дочке. Но я не самый большой читатель, потому что люблю слушать, так как отношусь к аудиалам.