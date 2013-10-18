Форма поиска по сайту

18 октября 2013, 12:29

Биохимик Ник Лейн выпустил книгу о генах и смерти "Лестница жизни"

Фото: ast.ru

В свет вышла книга биохимика Ника Лейна "Лестница жизни" в переводе с английского Петра Петрова. Она посвящена фундаментальным вопросам: как возникла жизнь, откуда взялась ДНК и почему мы умираем.

За последние несколько десятилетий ученые смогли ответить на вопросы происхождения и устройства жизни. Лейн рассказывает историю жизни на Земле, описывая десять значимых изобретений эволюции, начиная с самой жизни, генов и заканчивая сознанием и смертью. При этом он принимает естественный отбор как главную движущую силу, гвооря при этом языком новых открытий.

Ник Лейн — биохимик, научный сотрудник отделения генетики, эволюции и окружающей среды Университетского колледжа Лондона. Его предыдущая работа "Энергия, секс, самоубийство: митохондрии и смысл жизни" попала в списки претендентов на премию Королевского общества за лучшую книгу по естественным наукам и на премию журнала Times Higher Education "Молодой автор-ученый года".

