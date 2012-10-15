"Эксмо" запустило онлайн-библиотеку по подписке

Фото: mybook.ru

Книгоиздательская компания "Эксмо" запустила онлайн-библиотеку MyBook.ru, работающую по подписке. Ее особенность состоит в том, что к книгам можно получать доступ с любого стационарного или мобильного устройства без скачивания.

При условии оплаты подписки, человек получает доступ более чем 41 тысяче книг. В настоящее время разрабатывается приложение под iOS, которое вскоре должно появиться в AppStore.

"Эксмо" предлагает два вида подписки: за 149 рублей в месяц можно получить частичный доступ к MyBook, в который не входят литература бизнес-тематики и книжные новинки, а за 499 рублей пользователям гарантирован неограниченный доступ к библиотеке.

кроме того, более семи тысяч книг предлагаются для бесплатного пользования. В этот список входят классические произведения и те книги, права на бесплатный доступ к которым предоставили издатели и авторы. Отметим, что это уже не первый подобный проект – вот уже несколько лет в России работает онлайн-библиотека по подписке Bookmate.