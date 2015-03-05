Рекомендовано к прочтению: модные стихотворения и венецианские тайны

Модные стихотворения, вовлеченная в убийство нищая принцесса и семь венецианских тайн. Обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Мария Третьякова. Поэзия моды.

Две нити вместе свиты,

Концы обнажены.

То "да" и "нет" не слиты,

Не слиты - сплетены…

Какое отношение имеет "Электричество" Зинаиды Гиппиус к актуальным тенденциям, Мандельштам - к Чарли Чаплину, Ахматова и Маяковский - к дамским нарядам и стилистическим капризам эпохи, Северянин - к аксессуарам и декору, Арсений Тарковский - к калошам "Треугольник" и плюшевым диванам, Окуджава – к стриженой комсомольской богине, Вознесенский – к мальчикам с финками, девочкам с фисами, а Сергей Михалков - к джинсам?

Стихи – это вроде бы о высоком, вечном, вневременном. Искусствовед Мария Третьякова сделала попытку взглянуть поэзию прошедшего века с точки зрения историка моды. Ведь электрический свет коренным образом изменил принципы макияжа – потребовались иные оттенки и фактуры. Дамы в автомобилях захотели удобства и простоты форм. Социальные катаклизмы – новых героев, которые выделялись из толпы или, наоборот, сливались с ней.

Тут есть и буквальные, почти зеркальные отражения – стихотворцев вдохновляли женщины и то, что на них надето, что не удивительно. Но больше – глубинное ощущение времени, точные приметы и детали. Из рифм, визуальных образов и комментариев складывается интересный и необычный портрет ХХ века.

Концов концы коснутся -

Другие "да" и "нет"

И "да" и "нет" проснутся,

Сплетенные сольются,

И смерть их будет - Свет.

Джулия Стюарт. "Тайна голубиного пирога"

Отец – махараджа, любитель роскоши, вкусной еды и женщин, мама – англичанка, умерла в родах. Дочка – Александрина, или для своих - Минк, само собой, принцесса. Независимая, гордая, своенравная. Папино воспитание, знаете ли…. Но тут, как обычно бывает и в книгах, и в жизни, родитель внезапно уходит в мир иной, оставляя в наследство Минк кроме экзотической внешности и верной служанки, сплошные долги. Негоже принцессам в трущобах мыкаться. Спасение появляется в лице самой королевы Виктории.

Отныне Минк живет в Хэмптон-Корт, бывшей резиденции английских монархов. Все это присказка, а сюжет начинается с того момента, когда происходит… правильно - убийство, точнее отравление. Принцесса – в деле и даже покупает книгу "Принципы судебно-медицинской экспертизы". На первый взгляд, штамп на штампе, и такого уже не читают. Но тут – другой случай. Джулия Стюарт написала тонкую атмоферную стилизацию под "английский роман", полную самоиронии, обращенной и к прекрасной викторианской эпохе, и к традиционным предсказуемым сюжетам.

Принцесса взяла чашку:

- Думаю, на сей раз он хочет убедиться, что имеет веские основания для ареста. В прошлом своем деле он допустил ошибку - в результате повесили невиновную.

- Будем надеяться, что она простила палача, - сказала леди Беатрис, держа руку у горла. - Такой неприятный способ казни.

Альберто Тозо Феи. "Венецианские тайны"

Венеция, славный Веденец, как называли его на Руси: "тихо порхает ветер прохладный, синее море, синее небо. Над морем синим царствуешь кротко". С арией веденецкого гостя из "Садко" можно поспорить: чем-чем, а кротостью она точно не отличается. Тут тайна на тайне, им и посвящена книга. Автор определили ее жанр как путеводитель – "история, мифы, легенды, призраки, загадки, и диковины в семи ночных прогулках".

Семь маршрутов по всем шести историческим районам-сестьерам. Названы улицы, есть подробные карты-схемы, куда повернуть, где остановиться. Только для "гида" повествование слишком литературно, даже поэтично (это комплимент!). Природа у этого места такая, что людские страсти здесь ярче и приобретают мистический оттенок.

Святому Марку достался странный город: центр торговли и политики, родина интриг и карнавала. Разумеется, такой город, как Венеция, словно природой создан специально для аккумуляции сказаний и преданий. Едва ли не каждый второй палаццо может похвастать долгой и интересной легендой: чтобы узнать их все, не хватит и полной жизни. Мастера переписывать хроники, венецианцы снабдили каждое здание в городе великолепным провенансом.

Клариса Пульсон