Московский зоопарк по выходным будет работать дольше

М24/ Виктория Сальникова

Идя навстречу пожеланиям москвичей и гостей столицы, администрация Московского зоопарка решила на два часа увеличить часы время работы в выходные дни. Как объясняется на сайте зоопарка, причина этого решения в том, что в летние выходные дни наплыв посетителей там очень велик.

Войти в зоопарк в субботу и воскресенье можно будет до 21.00, а погулять там - до 22.00. Открывается зоопарк по-прежнему в 10.00. По понедельникам он закрыт для посетителей.

Работать по такому графику Московский зоопарк будет с 28 июля до середины сентября.