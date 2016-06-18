МОК поддержал дисквалификацию российских легкоатлетов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Исполком Международного олимпийского комитета заявил, что уважает позицию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которая оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом говорится в официальном заявлении огранизации.

В сообщении говорится, что исполком МОК полностью уважает позицию ИААФ. Кроме того, в организации уверены, что решение о допуске спортсмена к международным соревнованиям должны принимать соответствующие международные федерации.

Исполком заявил, что поддерживает стремление ИААФ активно бороться против применения допинга спортсменами.

Напомним, 17 июня Совет ИААФ оставил в силе отстранение ВФЛА. Теперь российским легкоатлетам запрещено участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе и в предстоящих летних Олимпийских играх в Рио.