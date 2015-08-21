Порядка 80 собственников квартир в сносимых пятиэтажках судятся с городом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Некоторые переселенцы из ветхих пятиэтажек не согласны с качеством нового жилья. Об этом m24.ru рассказал глава департамента городского имущества Владимир Ефимов. По его словам, часть жильцов пытается шантажировать город неоправданно завышенными требованиями, но судебные решения подтверждают правомерность действий властей. По данным источника в мэрии, на данный момент в судах находятся дела по 80 квартирам.

"Сейчас порядка 80 квартир переселенцев из пятиэтажек находятся в судах. Как правило, их не устраивает квартира, которую им предлагают", - пояснили в мэрии.

По словам Ефимова, программа отселения из домов сносимых серий, в первую очередь, направлена на улучшение качества жилья.

"Вместо ветхих, уже непригодных для жизни площадей, москвичи получают комфортные квартиры в домах новостройках. Но есть случаи, когда жители пытаются шантажировать город необоснованно завышенными требованиями к новому жилью, при этом препятствуя реализации программы переселения. Однако, как подтверждает судебная практика, департамент действует строго в рамках закона и поэтому не допустит подобных спекуляций", - отметил чиновник.

Отметим, что при переселении из ветхого жилья собственнику квартиры предоставляется компенсация в размере рыночной цены или аналогичная по площади квартира, а нанимателю по социальному найму - квартира равной площади.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома "сносимых" серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На данный момент снос реализуется в рамках государственной программы "Жилище". Всего по ней планировалось ликвидировать 1722 пятиэтажки. На данный момент осталось демонтировать 177 домов. В Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

В конце мая правительство Москвы утвердило новые требования к строительству многоквартирных домов. В 2016 году домостроительные комбинаты перейдут на возведение панельных домов современных серий. Потолки в них должны быть выше, чем сейчас, планировка более свободная, а фасады разнообразные. Кстати, сейчас средняя высота потолков в столичных квартирах – 2,7 метра, исключение составляют "сталинки" – там трехметровые потолки.