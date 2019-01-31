"Мода и стиль в фотографии": главные выставки биеннале

С конца января в Москве стартует традиционная фотобиеннале, и хотя в последнее время программа стала куда скромнее, чем в "жирные" 2000-е, это по-прежнему настоящий праздник фотографии. Суть биеннале в том, что она проходит раз в два года, но энергичная Ольга Свиблова, которая устраивает их почти четверть века, придумала чередовать два тематических проекта. В этом году очередь более гламурного – "Мода и стиль в фотографии".

Главными площадками традиционно станут Мультимедиа Арт Музей и Манеж, кроме того, некоторые галереи присоединятся к биеннале в рамках параллельной программы. Основная волна открытий намечена на середину февраля. Рассказываем про главные выставки, которые нужно посмотреть в первую очередь.

Яростная красота: время и жизнь Стэнли Грина

Стэнли Грин. Мередит наносят макияж. Франция, Париж, 1988. Фото предоставлено организаторами выставки

Гуру современной фотодокументалистики и один из основателей прогрессивного фотоагентства Noor Стэнли Грин начал снимать в 70-х. Сначала в Сан-Франциско, где в студенческом общежитии его окружали художники и музыканты, а его первые снимки стали ценной хроникой зарождения новой музыкальной волны, потом снимал в Париже, научившем его поэтическому взгляду на моду и ночной город в стиле Брассая, и дальше – по всему миру, где в его объектив попадали самые важные общественные и политические события. Он снимал падение Берлинской стены и Белый дом в Москве во время путча, военные конфликты в Ираке, Афганистане и Чечне и гуманитарные миссии в Африке. В Москву привезли две ранние серии снимков о становлении панк-движения в Сан-Франциско и парижской моде 80-х.

31 января – 17 февраля

МАММ, Остоженка, 16

Юрий Рост "Люди"

Фотограф Юрий Рост на выставке "Живые классики" в галерее "Дом Нащокина". Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Ретроспектива живого классика, которому в феврале исполняется 80. Покажут, безусловно, "Групповой портрет на фоне века" – фотоснимки выдающихся ученых, писателей, актеров, режиссеров ХХ века (за этот цикл Рост получил госпремию и ряд других наград). Будут и другие серии, и репортажные кадры, сделанные во время работы в "Литературной", "Новой" и других газетах и журналах.

12 февраля – 10 марта

Манеж, Манежная площадь, 1

Габи Хербштейн "Туда, где нет света"

Фото предоставлено организаторами выставки

Аргентинка Габи Хербштейн хорошо известна на родине, занимается рекламной съемкой и собственными творческими проектами, часто посвященным экологическим проблемам. На биеннале в Москву привезут серию 2017 года, в которой фотограф задокументировала традиционный фестиваль La Diablada, который ежегодно проходит в одной из северных аргентинских провинций. Его главная часть, как у любого карнавала, – яркие костюмы дьявола и его свиты, языческие обряды и почитание духов. Яркий, экзотический и немного пугающий мир.

12 февраля – 10 марта

Манеж, Манежная площадь, 1

Жерар Юфера

Фото: предоставлено организаторами выставки

Современная французская звезда, чьи снимки есть во многих мировых музеях и собрали едва ли не все существующие фото награды. На биеннале покажут обаятельную серию черно-белых фотографий, сделанных в крупных мировых музеях, – Лувр, Помпиду, Орсэ, нью-йоркский МОМА – с забавными наблюдениями за экспонатами и посетителями.

14 февраля – 17 марта

МАММ, Остоженка, 16

Мечты. Календарь Pirelli 2019

Фото: предоставлено организаторами выставки

Ежегодный календарь итальянских производителей шин давно утратил пикантный оттенок и превратился в символ признания для фотографов и моделей – снимать и позировать приглашают исключительно звезд первой величины, которые выдают яркую визуальную фантазию на тему женской красоты. Версию 2019 снимал шотландец Альберт Уотсон (его ретроспективу МАММ показывал четыре года назад), съемки проходили в Майами и Нью-Йорке, результатом стали несколько мини-историй. Каждый снимок – будто стоп-кадр из кинофильма. Роли в них "сыграли" супермодели Джиджи Хадид и Астрид Эйка, дизайнер Александр Вонг, актрисы Летиция Каста и Джулия Гарнер, танцовщики Мисти Коуплэнд, Кельвин Ройал III и Сергей Полунин. Общая линия всех сюжетов – мечты и путь к успеху, знакомый всем участникам проекта.

14 февраля – 12 мая

МАММ, Остоженка, 16

Эрик Мадиган Хекк "Вперед в прошлое"

Цветы. Из серии "Вперед в прошлое" 2012. Фото предоставлено организаторами

Молодой и успешный американский фэшн-фотограф (несколько лет назад попал в список ярких молодых звезд Forbes 30 Under 30), который называет себя не иначе как "художником, который занимается фотографией". В его снимках и правда можно найти множество живописных аллюзий – от Моне и Боннара до Вермеера и Фриды Кало. В Москве покажут несколько ключевых серий Хекка, и это, без сомнения, одна из самых ярких (в прямом смысле) выставок фестиваля.

21 февраля – 31 марта

МАММ, Остоженка, 16

Михаил Грачев "Советская повседневная жизнь. 1930-е – 1960-е"

Фото предоставлено организаторами выставки

Ностальгическая выставка советского фоторепортера, по легенде, о его устройстве на работу в "Известия" хлопотала Мария Ульянова, младшая сестра Ленина. На снимках хохочут дети в шубах "из чебурашки", тетушки в шляпках складывают кефир в стеклянных бутылках в авоськи, молодые летчицы покоряют небо, открывается самое красивое метро в мире – идиллический образ ушедшей страны.

21 февраля – 24 марта

МАММ, Остоженка, 16

Ирина Осипова