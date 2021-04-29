Эксперты объяснили, почему Лелуш покорил сердца китайцев

Классическая ситуация, когда человек приходит на кастинг за компанию с претендентом и неожиданно попадает в проект, выпала на долю жителя Приморья Владислава Сидорова. Парень в качестве переводчика сопровождал одного из участников китайского конкурса Chuang 2021, аналогичного нашей "Фабрике звезд". По стечению обстоятельств и сам попал на состязание талантов и еле вырвался из тисков шоу-бизнеса.

Проходил мимо

Владислав Сидоров (в Сети он называет себя Ивановым) родом из Приморья. В Китае уроженец Уссурийска получил престижное образование. Молодой человек до последнего времени занимался торговлей, пытался построить карьеру модели, подрабатывал репетитором: он на высоком уровне знает три языка. Это и привело "Владика из Владика" на проект: знакомый продюсер попросил парня поднатаскать в китайском языке потенциального участника из Японии.

Организаторам конкурса не хватало последнего конкурсанта: всего их должно быть 90. И выбор пал на симпатичного, стильного переводчика. По возрасту 27-летний Сидоров подходил для участия, потому что верхняя возрастная планка для соискателей – 28 лет.

Препятствием не стало даже то, что Сидоров лишен музыкального слуха и голоса, не умеет двигаться на сцене.



Никто всерьез не рассматривал парня как участника. Организаторы пообещали Владу, что дольше чем на две недели он в шоу не задержится. По их мнению, разборчивые зрители вряд ли станут голосовать за безголосого певца. И россиянин, поколебавшись, подписал контракт.

Рождение Лелуша

Так Владислав стал участником программы с весьма жесткими правилами и изматывающим ритмом подготовки. Конкурсанты готовили номера почти 20 часов в сутки под прицелом видеокамер. Интересно, что изначально в это шоу надеялись попасть 20 тысяч претендентов. Многие из них с детства занимались вокалом и хореографией, как украинский участник Андрей Шамрай. Добраться до вершины – стать группой айдолов (поп-звезд) – должны были 11 лучших танцоров и певцов.

Владислав ограничился тем, что выбрал сценический псевдоним Лелуш, в честь главного героя японского аниме – Восставший Лелуш. Внешне он походит на этого персонажа: характерное для героя мультфильма лицо сердечком, грустный взгляд. Влад всегда старался не улыбаться на людях, потому что считал, что улыбка делает его глуповатым. А на шоу ему и подавно стало не до смеха.

Для первого выступления Сидоров выбрал хит "Джекпот" популярного рэпера Mr Lambo.



Лелуш пел, едва попадая в ноты, а его неловкие движения вызывали смех. Но зрители неожиданно принялись активно голосовать за россиянина.



Кому-то пришелся по душе странный персонаж, другие делали это в знак протеста против ангажированных исполнителей, а кто-то решил потроллить парня, чтобы посмотреть, как далеко он зайдет. Исполненная им песня стала вирусной. Надежды выбраться из фабрики звезд не было: разорвать контракт самозванец мог, только выплатив огромную неустойку.

Хочу домой

Когда Сидоров понял, что пребывание на шоу рискует затянуться, он стал просить зрителей больше не голосовать за него. Лелуш убеждал поклонников, что совсем не мечтает выступать в группе. Повторял, что у других участников прекрасный вокал и хореография, они любят сцену, мечтают о ней, в отличие от него, а потому достойны выйти в финал.

"Пожалуйста, не поддерживайте меня больше", – умолял Сидоров в своем Weibo, китайском сервисе микроблогов. Одна из песен Лелуша даже называлась "Отпусти меня домой".



Однако грустный красавчик с плюшевым мишкой добился обратного эффекта. Количество голосов, отданных за него, все увеличивалось, а надежды на выход из шоу оставалось мало. Зрительские симпатии гнали Владислава на самую вершину песенного олимпа.

"Спасибо всем за то, что позволили мне войти в финал. Но я немного недоволен этим результатом. Согласно правилам, я выиграл, но для себя я проиграл, потому что не хочу выступать в этой группе", – говорил страдалец и просил уважать его выбор.

Встревоженные интернет-пользователи запустили в Сети хештеги #freelelush и #cвободуЛелушу. В итоге самозванец остановился, немного не добравшись до финиша: он дошел до 9-го эпизода шоу из десяти.

В день освобождения парень поблагодарил неравнодушных людей: "Спасибо всем за поддержку. Наконец-то я закончил работу". По некоторым данным, он вскоре вылетел в Приморье, где живут его родители, которые тоже устали от свалившейся на них известности.

Почему Лелуш?

Земляки Сидорова уже не удивляются, что он вышел в финал без всякой подготовки. По их мнению, роль сыграла сумма факторов – звучный псевдоним, стиль выступлений, внешность, которая близка к китайским понятиям звездности.

"Россиянин создал себе образ, который нравится китайцам и очень популярен в соцсетях, – считает и научный сотрудник института востоковедения РАН Екатерина Кочеткова. – Жители Поднебесной оценили привлекательную внешность молодого европейца, светлые волосы, манеру себя держать".



Екатерина Кочеткова научный сотрудник института востоковедения РАН Он выделялся на общем фоне. И на сцене вел себя естественно, не притворялся, не пытался казаться лучше, чем он есть на самом деле, и этим завоевал сердца зрителей.

"На видео молодой человек искренний, настоящий, не рисуется. Это наверняка способствовало бешеной популярности среди китайцев 15–18 лет. Тем более что сам он выглядит как подросток и очень похож на героя аниме, которыми увлекаются в Китае. Ну и, конечно, не надо сбрасывать со счетов активность троллей", – говорит эксперт.

Автор-исполнитель Юрий Лоза, который отличается критическим взглядом на события в музыкальной культуре, о казусе россиянина узнал от Москвы 24.

"Не видел, но не удивлен. Однажды я приехал в небольшой российский город и спросил у администратора, кто выступал в их Дворце культуры до меня? Он ответил, что были какие-то братья, фамилии которых он не запомнил. Я поинтересовался, кто они и в каком жанре работают, администратор сказал, что ни в каком. Тогда я спросил, что же они делают на сцене? Он говорит: "Да ничего, дурака валяют: ходят туда-сюда, что-то пытаются спеть, рожи корчат". Я удивляюсь: "И народ на это пошел?" Он говорит: "Битком, чуть ли не через крышу лезли!" Я в шоке – но почему? Он отвечает: "Потому что они отбывали срок в "Доме 2", – прокомментировал Юрий Лоза.