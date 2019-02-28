Масленица, "Юморист", Пепперштейн: выходные в Москве

Формально Масленица начнется на следующей неделе, но фестиваль с блинами и городскими шоу стартует уже в эти выходные. Кроме него обратите внимание на новое кино и неплохую подборку концертов.

﻿Город

Спектакли проекта "Золотая маска" в городе"

В этом году в рамках фестиваля "Московская Масленица" проект "Золотая маска" в городе" представляет спектакли театров кукол из разных регионов страны. "Петрушкина слобода" из Мытищ покажет "Горшок-теремок" – мудрую и волшебную историю от гончарного круга. Питерский "Кукольный формат" привезет "Аленький цветочек" – знаменитую сказку, которую мы знаем в пересказе Аксакова. Театр из Пензы "Кукольный дом" разыграет "Жили-были" – тонкий и поэтический спектакль по мотивам русского фольклора.

"Горшок-теремок" – 3 марта в 18:00, Площадь Революции

"Аленький цветочек" – 2 марта в 16:00 и 18:00, Профсоюзная, владение 41

"Жили-были" – 2 марта в 16:00 и 18:00, Площадь Революции

Масленичные мастер-классы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

﻿Официально масленичная неделя стартует 4 марта, зато городской фестиваль "Московская Масленица" – в первый день календарной весны, причем большая часть мероприятий пройдет в разных районах города за пределами Садового кольца. В выходные на фестивальной площадке на бульваре Дмитрия Донского можно не только попробовать блины с разными начинками, приготовленные профессиональными поварами, но и испечь их самим. Всех желающих также научат делать масленичных куколок. Продолжительность одного мастер-класса – 45 минут, расписание на сайте.

"Интеллигентная барахолка"

"Интеллигентная барахолка" – свойский дизайн-маркет и уже почти достопримечательность Петербурга – наконец-то пришла и в Москву! Здесь есть все: от бархатных платьев начала ХХ века до вываренной в молоке глиняной посуды, от гречневого мороженого до пряного глинтвейна. А еще обещают много музыки: то Ветлицкая, то Монтеверди, то берлинское техно... Естественно, традиционная глиттер-станция тоже будет: всех желающих будут посыпать блестками и обклеивать стразами.

2 и 3 марта, 12:00-21:00

Новодмитровская, 1, "Хлебозавод"

Вход бесплатный

﻿Кино

"Юморист"

Видео: YouTube/Central Partnership

Советский союз, восьмидесятые годы, по стране колесит печальный комик Борис Аркадьев (Алексей Агранович). В прошлом остроумный писатель, он может многое сказать о своем времени, но публика требует от него лишь раз за разом повторять номер про обезьянку. Аркадьев – звезда телеэкрана и любимец выпускниц гуманитарных институтов, у него есть мудрая жена (Алиса Хазанова) и одаренные дети, но больше всего этого он жаждет свободы... Михаил Идов – не только сценарист "Лета" (которое он написал вместе с женой Лили), "Оптимистов", "Лондонграда" и "Духless 2", но и публицист с американским бэкграундом, и в его режиссерском дебюте чувствуется та дисциплина мысли и действия, которая присуща сериалам из США. "Юморист" – это какой-то советский спин-офф "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Безумцев": глубокая трагедия о герое, который не может смириться со своей ролью в этом мире. Если вы любите медленные западные теледрамы про отчаянное одиночество в кругу семьи и друзей, то это кино для вас.

﻿"Наркокурьер"

Видео: YouTube/WBRussia

Пожилой американец Эрл Стоун (эту роль играет Клинт Иствуд, он же – режиссер) – садовод-романтик, никудышный муж-отец-дед и ветеран войны (Второй мировой, но может быть, и Гражданской). Оставшись совсем на мели из-за того, что интернет разрушил его цветочный бизнес, старик внезапно находит для себя новую работу – развозить по стране кокаин для мексиканского наркокартеля. Улыбчивый денди без единого штрафа от полиции быстро становится фаворитом у гангстеров – и привлекает внимание спецагента ФБР (Брэдли Купера). Грустное и мудрое, но ни в коем случае не дряхлое кино, которое понравится всем, кто часто поглядывает на часы.

﻿"Шедевр"

Видео: YouTube/HD Трейлеры

Легкомысленная европейская комедия, напоминающая разом и "Квадрат" (победившую год назад в Каннах сатиру на современное искусство), и бессмертный фильм "1+1" – историю наглого плутовства, переросшего в прекрасную дружбу. Главные герои – жители солнечного Буэнос-Айреса, ворчливый художник и обходительный галерист – пускаются на старости лет в рискованную авантюру. Премьера фильма состоялась на прошлом Венецианском кинофестивале, где воздушная и дерзкая комедия очень достойно смотрелась на фоне серьезных трехчасовых драм. На нынешней прокатной неделе она выглядит еще лучше. Не фильм, а праздник весны.

﻿Концерты

Starcardigan

Видео:YouTube/Starcardigan Official

В конце 2010-х в России можно найти немало групп, создающих электропоп, но по-настоящему интересных – раз, два и обчелся. Среди них – проект из Владивостока Starcardigan. Одна из любимых групп Ильи Лагутенко, записывающая умную, меланхоличную и при этом очень сочную синтезаторную музыку, регулярно выступает на крупнейших опен-эйрах Китая и Южной Кореи, а вот в Москве – не так часто, как хотелось бы. На мартовском концерте приморские артисты презентуют последний альбом Aragwi и в обязательном порядке исполнят свою версию "кармэновского" хита "Лондон, гудбай!" – один из лучших поп-каверов 2019 года.

﻿3 марта, 21:00

Powerhouse, Гончарная, 7/4

Билеты – 400 рублей

﻿IAMX

Англичанин из Лос-Анджелеса Крис Корнер (ex-Sneaker Pimps) вот уже 15 лет создает экспрессивную, дерзкую и при этом очень меланхоличную электронику, которую запросто можно использовать и в саундтреках к триллерам, и для рекламы автомобилей. Выступления IAMX – отдельная история: представьте берлинское кабаре начала 1930-х в интерьерах "Бегущего по лезвию". В эти выходные Корнер возвращается в город, чтобы представить москвичам новую пластинку Alive in New Light.

2 марта, 20:00

Adrenaline Stadium, Ленинградский проспект, 80, корпус 17

Билеты – от 2000 до 3500 рублей

﻿Didier Marouani & Space

Мегапопулярная на постсоветском пространстве французская группа Space во главе с ее бессменным лидером Дидье Маруани в начале марта отметит свой 40-летний юбилей. Фанатов ждет программа из хитов и, естественно, полноценное лазерное шоу – то, без чего концерт Маруани представить невозможно.

3 марта, 20:00

"Крокус Сити Холл", Красногорск, Международная улица, 20

Билеты – от 2000 рублей

Театр

﻿"Ай Фак. Трагедия"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Один из последних шансов увидеть iPhuck 10 Константина Богомолова по роману Пелевина. Спектакль играют на четвертом этаже золотой башни "Меркурий", в бетонном лофте, украшенном современным искусством из крупной московской коллекции. Режиссер переносит на сцену главную сюжетную линию пелевинского романа – диалог живого человека с бестелесным искусственным интеллектом: собеседники слышат друг друга, но находятся по разные стороны компьютерного интерфейса (зрительские места тоже, кстати, разделены, причем на три зоны: то, что одни видят вживую, другие – на больших экранах). Если что-то и может оттолкнуть в "Ай Факе" то это, собственно, текст Пелевина, который хоть и дается в сокращении, но сохраняет все свойства. Если даже беглый пересказ основных посылов романа вызывает у вас аллергию, имейте в виду: Богомолов все это оставил. А местами даже проиллюстрировал.

2 и 3 марта, 20:00

"Башня Меркурий", Первый Красногвардейский проезд, 15

Билеты – от 4000 рублей

﻿"Одна абсолютно счастливая деревня"

Один из самых популярных спектаклей в репертуаре "Мастерской Петра Фоменко" (по одноименной повести Бориса Вахтина), премьера которого состоялась 19 лет назад. Перед нами – сценические зарисовки об истории одной деревни, абсолютному счастью которой помешала война. Постановка получила "Золотую маску" в 2001 году в номинации "Драма/спектакль малой формы". Помимо художественных достоинств "деревня" знаменита еще и ценой на билеты: они уже много лет стоят в районе 20 000 рублей и, несмотря на это, пользуются стабильным спросом.

В главных ролях: Евгений Цыганов, Полина Агуреева и Олег Любимов.

2 марта, 19:00

"Мастерская Петра Фоменко"

Набережная Тараса Шевченко, 29

Билеты – 20 000 рублей

Выставки

﻿Павел Пепперштейн "Человек как рамка для ландшафта"

Павел Пепперштейн. Девушка как рама ландшафта. 2018. Фото: garagemca.org

Потомственный концептуалист, художник, писатель, музыкант, автор изысканной графики, которую одинаково приятно видеть и на музейных стенах, и в домашней коллекции, Павел Пепперштейн – мастер создавать новые миры и мифы. Их выставка и исследует, начиная с ранних подростковых работ до совсем новых, созданных специально для этого показа. Экспозиция построена как череда комнат, каждая из которых рассказывает свою историю: библиотека несуществующих книг, политическая утопия с выдуманными героями – сплошная фантасмагория, обаятельная и потому затягивающая.

До 2 июня

Музей современного искусства "Гараж", Крымский Вал, 9, строение 32

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 10 лет – бесплатно

"Русский интерьер" и "Портрет XVIII века"

В Царицыно в Хлебном доме проходят две выставки с редким набором картин и предметов из частных коллекций. Первая выставка – "Русский интерьер. От барокко до минимализма" рассказывает полноценную историю усадебной обстановки с конца XVII до 60-х годов ХХ века. Период огромный, стилей за это время сменилось едва ли не десяток, так что предметы (мебель, светильники и прочее) представлены очень разные – и массивные допетровские, и изящное резное ар-нуво. Помимо собственного царицынского собрания, здесь много предметов из частных коллекций. Вторая выставка – полторы сотни русских живописных портретов XVIII века из крупного московского частного собрания Сергея и Татьяны Подстаницких. Работы отличного качества (вполне могут соперничать с Третьяковкой), авторы и вовсе выдающиеся – Боровиковский, Левицкий, Рокотов, Лампи и за компанию к ним английские портреты кисти Лоуренса и Рейнольдса.

"Русский интерьер" – до 13 мая

"Портрет XVIII века" – до 17 марта

Музей-заповедник "Царицыно", Дольская, 1

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 100 рублей, дети до 6 лет – бесплатно