Самые дорогие спектакли Москвы: стоят ли они того?

Поход в театр в Москве обходится в среднем от 1500 до 4000 рублей на человека (конечно, все зависит от мест). Но есть "золотые" спектакли, куда и билеты стоят дороже, и достать их – большая удача. Спросили у тех, кто видел самые дорогие постановки столицы, стоят ли они заплаченных денег.

"Одна абсолютно счастливая деревня"

Где: Мастерская Петра Фоменко

Режиссер: Петр Фоменко

Билеты: 8000–20000 рублей



Премьера спектакля по одноименной повести Бориса Вахтина прошла в 2000 году. Сценические зарисовки об истории одной деревни, абсолютному счастью которой помешала война. В главных ролях: Евгений Цыганов, Полина Агуреева и Олег Любимов. Постановка получила "Золотую маску" в 2001 году в номинации "Драма – спектакль малой формы".

Марина Барыкина, юрист

Не думаю, что постановка стоит тех денег, которые за нее нужно заплатить. Спектакль идет на малой сцене, где не так много мест, видимо, поэтому цены на билеты такие высокие. Хорошее впечатление производит благодаря роскошной труппе, здесь все потрясающие, кроме Цыганова – он разочаровал. А вот Полина Агуреева сыграла прекрасно. Не могу сказать, что постановка отличная: есть более глубокие истории любви. По-моему, "деревня" устарела: видно, что поставили десять лет назад. Здесь все будто из прошлого: и сценография, и режиссерские приемы.

Мила Мунирова, актриса

Спектакль однозначно стоит своих денег. Подобная цена оправдана эмоциями, которые дает постановка. Но все очень субъективно. Такого эмоционального потрясения я не получала ни от одного спектакля. Я смеялась сквозь слезы – незабываемое ощущение. Темы спектакля вечные. Все декорации сделаны из дерева, а это простота без шелухи, помпезности и бессмысленных наворотов. Все естественно, открыто, оголено. Спектакль напоминает, что в скукоженных, бесчувственных и закрытых людях где-то глубоко внутри есть душа. И она может сочувствовать и болеть. Смотришь и думаешь: "Вот они умеют любить, а мы – нет".

Рассказы Шукшина

Где: Театр Наций

Режиссер: Алвис Херманис

Билеты: 11000–15000 рублей



Спектаклю уже практически 11 лет: премьера прошла в 2008 году. Постановка – интерпретация текстов Василия Шукшина о бытовых историях российской глубинки. Главные герои: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд. У спектакля три "Золотых маски": постановку признали лучшим драматическим спектаклем большой формы, премию за лучшую мужскую роль получил Евгений Миронов, а Виктория Севрюкова стала лучшим художником.

Татьяна Прусакова, журналист

Билет мне подарили, сама бы не купила: слишком дорого. Но этот спектакль правда столько стоит. Постановка очень понравилась, актеры живо играли: при помощи фона с фотографиями и пары скамеек смогли передать дух и настроение рассказов Шукшина. Уникальность "Рассказов" – в минималистичной идее спектакля. Один мой знакомый, смотревший этот же спектакль в США, говорил, что даже за рубежом постановку высоко оценили.

Наталья Иванова, литературный критик

Стоимость за билет высокая, в принципе, приближается к ценам Большого и театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Должна быть дифференциация билетов, чтобы любой мог увидеть постановку. Спектакль замечательный, но декорации очень скромные. В целом постановка недорогая. Здесь важнее игра звезд: Миронова, Чулпан. Да и другие сыграли фантастически. Увидеть их игру вживую дорогого стоит, отсюда и такая цена за билет.

Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках

Где: ДК им. Зуева

Режиссер: Сергей Петрейков

Цена: самые дорогие билеты – 12000–15000 рублей



Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Постановке 11 лет: премьера состоялась в 2008 году. В главных ролях – "Квартет И" в полном составе: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит. Как обычно, они играют практически самих себя: на сцене четверо мужчин, им в районе 40, они говорят только о том, что их интересует – об отношениях с женщинами, неудовлетворенных амбициях, изменах, приближающейся старости и все в том же духе.

Ольга Гусева, терапевт

Для некоторых 15000 рублей – это недорого, но я бы никогда не заплатила столько. Обычные люди вынуждены караулить билеты на "откидушки" за два-три месяца до даты спектакля, а они очень быстро заканчиваются. За спектакль можно заплатить такие деньги, но вот место его постановки обещает желать лучшего. Например, на "откидушках" (цена – 1500-1800 рублей) после 40 минут сидеть было невыносимо. Если смотрели "О чем говорят мужчины", то, в принципе, нет смысла идти на спектакль. Постановка затрагивает все, что было в фильме. Спектакль берет своей простотой, жизненной философией, касающейся каждого. И смеешься, и загружаешься одновременно.

Юлия Ушакова, путешественница

Цена всегда определяется спросом. Пожалуй, билеты стоили бы меньше, если бы "Квартет И" не выпускал по фильму в год. И если б они не были одними из тех российских комедиантов, на которых не стыдно смотреть. В целом цена очень высокая, не скажу, что оправданная в полном размере. Соотношение "цены и качества" было бы идеальным, если бы снизили стоимость билета на 15-20 процентов. Зал небольшой, видно и слышно везде отлично. "Квартет И" говорит о простых людях простыми словами. Отыгрывают они спектакль от души: ни капли притворства не заметила. Не жалею ни копейки, но удовольствие не на каждый день.

Ксения Сергиенко