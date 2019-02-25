Феминистки – о выставке Артемизии Джентилески

В Пушкинском музее до 31 марта работает выставка "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники". Художницу нарекли "первой феминисткой" в искусстве (напомним, она жила в XVII веке) за ее трагическую судьбу. Учитывая нарастающую популярность движения girl power в нашей стране, "пребывание" художницы в Пушкинском кажется очень символичным. Поговорили с феминистками от мира искусства, узнали, что значит выставка именно для них и для российского феминизма в целом.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Когда художнице было 18 лет, Джентилески изнасиловал ее учитель по перспективе Агостино Тасси. После преступления отец Армемизии надеялся выдать дочь замуж за Тасси, чтобы "спасти" ее честь. Но тот уже был женат. Джентилески все равно подала на него в суд, прошла все круги ада: от общественного порицания до гинекологической экспертизы. В результате Тасси был осужден на два года, но его отпустили досрочно. После Артемизия вышла замуж, родила двоих детей и даже развелась. Все это время свободолюбивая женщина рисовала.



Оксана Киташова, искусствовед

Фото: личный архив Оксаны Киташовой

Неожиданно, что Пушкинский музей – весьма консервативная и патриархальная институция – так или иначе обращается к феминистской повестке. Впечатляет, что организаторы намеренно акцентируют внимание на Джентилески, делают ее лицом выставки, хотя ее произведение в экспозиции всего лишь одно, в принципе, это скорее "Современники и Артемизия", а не наоборот. Велико желание считать эту выставку важной вехой для культурного феминизма в России. Однако слова директора музея Марины Лошак на открытии о том, что (цитирую по памяти) "Артемизия Джентилески, как и амазонки авангарда, – именно художниК, а не художниЦА", заставляют сильно усомниться в хотя бы частичном понимании и принятии руководством музея феминистской повестки.

Называть Джентилески "феминисткой" можно лишь условно, поскольку это, как минимум, анахронично. Хотя многочисленные тексты о женщинах в искусстве с 1970-х годов сделали ее иконой феминистского искусствоведения. В любом случае, Джентилески, пережившую изнасилование в юности, можно назвать первой художницей, в чьем творчестве есть проблематизация мужского насилия над женщинами, а также поиск возможности отмщения (хотя вопрос о том, насколько эта проблематизация была осознанной, безусловно, остается открытым). Примечательно, что на выставке в Пушкинском – намеренно или случайно – есть еще одна картина, связанная с сексуальным насилием. Речь о "Святой Агате" Франческо Гварино. Согласно житию, Агата подверглась пыткам и была казнена после того, как отвергла домогательства городского префекта.

Вера Трахтенберг, искусствовед

Фото: личный архив Веры Трахтенберг

Все современники Артемизии – художники-мужчины, это понятно даже далекому от феминистской повестки человеку. Джентилески – первая женщина, которую приняли во Флорентийскую академию, чьи работы высоко оценили те самые современники-мужчины. Но через что ей пришлось пройти ради этого? Сегодня мы часто говорим о проблеме "мужчины-гения" в арт-среде: ему прощается многое, если не все, только потому, что он – гений. Так вот, представьте себе эту ситуацию в начале XVII века, умножьте на 100, и все равно будет недостаточно жутко и патриархально.

В произведениях Артемизии в основном фигурируют женщины, подвергшиеся насилию, и героини-победительницы – Вирсавия, Сусанна, Юдифь, Эсфирь. Представленная на выставке работа "Юдифь, обезглавливающая Олоферна" поражает жестокостью, убийство Олоферна – кровавая бойня, сотворенная разъяренной женщиной во имя спасения своего народа. Для меня история Артемизии – это история вечного конфликта учителя и ученицы, полная насилия, жестокости и боли, история победы над патриархальными устоями, до сих пор царящими в нашем обществе. Это история о том, как проживание травматичного опыта позволяет женщине не просто добиться успеха, но и победить тиранического деспота, стать символом для тех, кто только начинает свою борьбу. Выставка – важное и значимое событие для меня не только как для искусствоведа, но и как для феминистки хотя бы потому, что непрофильные СМИ начинают говорить о феминизме и пытаться как-то изучать этот вопрос, расширяя границы общественной дискуссии. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей пришло к тому, что быть феминисткой или феминистом так же нормально и естественно, как чистить по утрам зубы.

Ильмира Болотян, художник, куратор

Фото: личный архив Ильмиры Болотян

Характеристика Джентилески как "первой феминистки" – современная интерпретация ее судьбы. Для меня это прежде всего выставка очень сильной женщины, личности, которая шла против правил и делала невероятные для того времени вещи. Джентилески – человек с достоинством и самоуважением, для нее личная честь и самореализация стояли выше условностей и правил общества. Она смогла противостоять насильнику и даже выиграть суд, а это для того времени невероятно. Джентилески очень много работала, причем над сложнейшими вещами, вроде фресок в церкви. Артемизия – героиня на все времена, не только для феминистского движения. Возможно, поэтому в Пушкинском музее работы Джентилески показывают вместе с ее современниками. Цель – показать, каким прекрасным автором она была, ведь по уровню Артемизия не уступала мужчинам-художникам того времени. Вообще, в истории искусств ее редко упоминают: можно сказать, она сегодня так популярна, только потому, что в XX веке стала знаковой фигурой для феминисток. Например, я о ней узнала в женских художественных мастерских "Кухня", когда мы делились именами художниц, которые нас вдохновляют. В любом случае, экспозиция ее работ в России говорит о том, что заслуги женщин в искусстве начали осознавать.

Саша Лаврова, искусствовед

Фото: личный архив Саши Лавровой

Феминизм – движение за права женщин, возникшее в XIX веке. На мой взгляд нельзя назвать Артемизию феминисткой, она скорее феминистская икона, олицетворение тех ценностей, за которые выступает феминизм, а также – одна из первых художниц, достигшая признания наравне с мужчинами. С прошлого года женское движение активно набирает популярность у нас в стране: в книжных релизах 2019 года рекордное количество работ на тему girl power – коммерческие бренды всячески заигрывают с темой феминизма. Выставка – своего рода дань моде. Тот факт, что имя Артемизии Джентилески, которое еще недавно никому не было известно (например, не входило в программу искусствоведческого факультета РГГУ), вынесено в название выставки ГМИИ, говорит о том, что тренд на "феминизм" добрался и до госструктур. Но в любом случае прекрасно, что на художницу обратили внимание в России.

Ксения Сергиенко