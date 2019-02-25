Феминистки – о выставке Артемизии Джентилески

В Пушкинском музее до 31 марта работает выставка "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники". Художницу нарекли "первой феминисткой" в искусстве (напомним, она жила в XVII веке) за ее трагическую судьбу. Учитывая нарастающую популярность движения girl power в нашей стране, "пребывание" художницы в Пушкинском кажется очень символичным. Поговорили с феминистками от мира искусства, узнали, что значит выставка именно для них и для российского феминизма в целом.
Оксана Киташова, искусствовед
Неожиданно, что Пушкинский музей – весьма консервативная и патриархальная институция – так или иначе обращается к феминистской повестке. Впечатляет, что организаторы намеренно акцентируют внимание на Джентилески, делают ее лицом выставки, хотя ее произведение в экспозиции всего лишь одно, в принципе, это скорее "Современники и Артемизия", а не наоборот. Велико желание считать эту выставку важной вехой для культурного феминизма в России. Однако слова директора музея Марины Лошак на открытии о том, что (цитирую по памяти) "Артемизия Джентилески, как и амазонки авангарда, – именно художниК, а не художниЦА", заставляют сильно усомниться в хотя бы частичном понимании и принятии руководством музея феминистской повестки.
Называть Джентилески "феминисткой" можно лишь условно, поскольку это, как минимум, анахронично. Хотя многочисленные тексты о женщинах в искусстве с 1970-х годов сделали ее иконой феминистского искусствоведения. В любом случае, Джентилески, пережившую изнасилование в юности, можно назвать первой художницей, в чьем творчестве есть проблематизация мужского насилия над женщинами, а также поиск возможности отмщения (хотя вопрос о том, насколько эта проблематизация была осознанной, безусловно, остается открытым). Примечательно, что на выставке в Пушкинском – намеренно или случайно – есть еще одна картина, связанная с сексуальным насилием. Речь о "Святой Агате" Франческо Гварино. Согласно житию, Агата подверглась пыткам и была казнена после того, как отвергла домогательства городского префекта.
Вера Трахтенберг, искусствовед
Все современники Артемизии – художники-мужчины, это понятно даже далекому от феминистской повестки человеку. Джентилески – первая женщина, которую приняли во Флорентийскую академию, чьи работы высоко оценили те самые современники-мужчины. Но через что ей пришлось пройти ради этого? Сегодня мы часто говорим о проблеме "мужчины-гения" в арт-среде: ему прощается многое, если не все, только потому, что он – гений. Так вот, представьте себе эту ситуацию в начале XVII века, умножьте на 100, и все равно будет недостаточно жутко и патриархально.
В произведениях Артемизии в основном фигурируют женщины, подвергшиеся насилию, и героини-победительницы – Вирсавия, Сусанна, Юдифь, Эсфирь. Представленная на выставке работа "Юдифь, обезглавливающая Олоферна" поражает жестокостью, убийство Олоферна – кровавая бойня, сотворенная разъяренной женщиной во имя спасения своего народа. Для меня история Артемизии – это история вечного конфликта учителя и ученицы, полная насилия, жестокости и боли, история победы над патриархальными устоями, до сих пор царящими в нашем обществе. Это история о том, как проживание травматичного опыта позволяет женщине не просто добиться успеха, но и победить тиранического деспота, стать символом для тех, кто только начинает свою борьбу. Выставка – важное и значимое событие для меня не только как для искусствоведа, но и как для феминистки хотя бы потому, что непрофильные СМИ начинают говорить о феминизме и пытаться как-то изучать этот вопрос, расширяя границы общественной дискуссии. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей пришло к тому, что быть феминисткой или феминистом так же нормально и естественно, как чистить по утрам зубы.
Ильмира Болотян, художник, куратор
Характеристика Джентилески как "первой феминистки" – современная интерпретация ее судьбы. Для меня это прежде всего выставка очень сильной женщины, личности, которая шла против правил и делала невероятные для того времени вещи. Джентилески – человек с достоинством и самоуважением, для нее личная честь и самореализация стояли выше условностей и правил общества. Она смогла противостоять насильнику и даже выиграть суд, а это для того времени невероятно. Джентилески очень много работала, причем над сложнейшими вещами, вроде фресок в церкви. Артемизия – героиня на все времена, не только для феминистского движения. Возможно, поэтому в Пушкинском музее работы Джентилески показывают вместе с ее современниками. Цель – показать, каким прекрасным автором она была, ведь по уровню Артемизия не уступала мужчинам-художникам того времени. Вообще, в истории искусств ее редко упоминают: можно сказать, она сегодня так популярна, только потому, что в XX веке стала знаковой фигурой для феминисток. Например, я о ней узнала в женских художественных мастерских "Кухня", когда мы делились именами художниц, которые нас вдохновляют. В любом случае, экспозиция ее работ в России говорит о том, что заслуги женщин в искусстве начали осознавать.
Саша Лаврова, искусствовед
Феминизм – движение за права женщин, возникшее в XIX веке. На мой взгляд нельзя назвать Артемизию феминисткой, она скорее феминистская икона, олицетворение тех ценностей, за которые выступает феминизм, а также – одна из первых художниц, достигшая признания наравне с мужчинами. С прошлого года женское движение активно набирает популярность у нас в стране: в книжных релизах 2019 года рекордное количество работ на тему girl power – коммерческие бренды всячески заигрывают с темой феминизма. Выставка – своего рода дань моде. Тот факт, что имя Артемизии Джентилески, которое еще недавно никому не было известно (например, не входило в программу искусствоведческого факультета РГГУ), вынесено в название выставки ГМИИ, говорит о том, что тренд на "феминизм" добрался и до госструктур. Но в любом случае прекрасно, что на художницу обратили внимание в России.
Ксения Сергиенко